Clubhuis De Horizon verbindt mensen én buurt in Winschoten

WINSCHOTEN – In het voormalige gebouw van de Winschoter Courant aan de Liefkensstraat 67 in Winschoten bruist het van de activiteiten bij Clubhuis De Horizon. Het clubhuis is een ontmoetingsplek voor mensen met een psychische kwetsbaarheid en richt zich op herstel, sociale contacten en meedoen in de samenleving.
Bij De Horizon staat een veilige en warme omgeving centraal. Leden en stafleden houden samen het clubhuis draaiende. Daarmee ontstaat niet alleen structuur in de dag, maar ook een plek waar mensen zich welkom, nodig en nuttig voelen. Het clubhuis werkt volgens het internationale Clubhuismodel, waarbij juist gekeken wordt naar wat iemand wél kan.
Binnen het clubhuis zijn verschillende werkafdelingen actief. Zo kunnen leden helpen in de keuken, op de computerafdeling of met administratieve werkzaamheden. Door samen te werken doen deelnemers werkervaring op en bouwen zij sociale contacten op. Ook is er volop ruimte voor eigen initiatief en persoonlijke kwaliteiten.
Een bijzonder initiatief van De Horizon is het Vinted Go-pakketpunt. Leden helpen buurtbewoners met het verzenden en ophalen van pakketten. Pakketjes worden gescand en klaargezet voor de koerier, terwijl klanten automatisch een bericht ontvangen wanneer hun bestelling kan worden opgehaald. Volgens het clubhuis zorgt deze service voor meer contact met buurtbewoners en extra verbinding met de wijk.
Daarnaast heeft het clubhuis een eigen “Kleding Snuffelhoek”. Hier kunnen bezoekers voor een klein bedrag kleding kopen. De opbrengst wordt gebruikt om vanuit het clubhuis leuke activiteiten voor de leden te organiseren.
Nieuw binnen De Horizon is het jongerenprogramma voor jongvolwassenen van 18 tot 35 jaar met een psychische kwetsbaarheid. Eén keer per maand wordt op zondagmiddag een jongerenmiddag georganiseerd. Jongeren mogen zelf meedenken over de invulling van de bijeenkomsten. Ontspanning, ontmoeting en verdieping rondom verschillende thema’s staan daarbij centraal.
Ook beschikt De Horizon over een open inloop, bedoeld als laagdrempelige ontmoetingsplek waar iedereen zichzelf mag zijn. De inloopzondag vindt om de week plaats van 13.00 tot 16.00 uur.
Het clubhuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur aan de Liefkensstraat 67 in Winschoten.