COA sluit deels de poorten van Ter Apel

TER APEL – Het COA voert per direct ‘gecontroleerde toegang’ in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dit betekent dat het centrum de deuren sluit voor een deel van de asielzoekers en noodgedwongen mensen buiten moet laten staan. Op dit moment verblijven er 2.316 mensen in het complex, ver boven de kritieke grens van 2000.
Volgens het COA kan de veiligheid en leefbaarheid voor zowel bewoners als medewerkers door de extreme overbezetting niet langer worden gegarandeerd. Met de nieuwe maatregel wordt niet meer iedereen automatisch binnengelaten. Op basis van een ‘kwetsbaarheidstoetsing’ krijgen vanaf nu alleen de meest kwetsbare asielzoekers als eerste toegang.
Pijnlijk besluit
“Het is pijnlijk om het besluit te moeten nemen om niet alle mensen die zich melden in Ter Apel binnen te laten”, reageert COA-bestuursvoorzitter Joeri Kapteijns. “Om het veilig en leefbaar te houden voor onze medewerkers en bewoners, moeten we noodgedwongen mensen buiten laten staan. Er zijn veel te weinig opvangplekken elders in het land om bewoners uit Ter Apel onder te brengen. Hiervoor zijn we afhankelijk van gemeenten.”
De enorme druk ontstaat onder meer doordat 19.000 statushouders noodgedwongen op COA-locaties blijven wonen omdat er geen woningen in gemeenten beschikbaar zijn. Daarnaast sluiten er momenteel landelijk meer opvanglocaties dan dat er openen. Het mislopen van de uitstroom zorgt voor een direct waterbedeffect in Ter Apel, waardoor de gemeente Westerwolde inmiddels al meer dan 6,5 miljoen euro aan dwangsommen heeft geïnd van het COA wegens het overschrijden van de capaciteitsgrens.
Onrust
De noodgreep van het COA volgt op een periode van opgelopen spanningen in en rond het aanmeldcentrum. Anderhalve week geleden liep de situatie in Ter Apel uit de hand tijdens demonstraties, waarbij de Mobiele Eenheid kleine charges moest uitvoeren en burgemeester Jaap Velema een noodbevel uitvaardigde. Ook binnen de muren moesten IND-medewerkers toen urenlang binnenblijven vanwege de onveiligheid.
De gemeente Westerwolde houdt later vandaag een persconferentie, Groningen1 en Westerwolde actueel doen verslag.