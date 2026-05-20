Eerste asielzoekers maken zich op voor nacht buiten de poort: beelden herinneren aan crisis van 2022

TER APEL – Inmiddels hebben de eerste asielzoekers zich klaargemaakt voor de nacht buiten het kamp. Het zijn beelden die direct doen denken aan 2022, toen door een overvol opvangcentrum eveneens tientallen mensen noodgedwongen in de buitenlucht moesten overnachten. Enkele asielzoekers vertrekken met koffers en al richting het centrum van Ter Apel, of beginnen te voet aan een tocht de regio in richting Emmen.

Het COA voert per direct ‘gecontroleerde toegang’ in op de opvanglocatie. Deze locatie zit al geruime tijd veel te vol en de afgelopen dagen zat het aantal bewoners boven de 2.200. Dat komt doordat er op andere locaties te weinig opvangplekken zijn om bewoners uit Ter Apel onder te brengen. Op dit moment verblijven er 2.316 mensen in het complex. ‘Bij zulke aantallen kunnen we niet meer instaan voor de veiligheid en leefbaarheid voor onze bewoners en medewerkers’, aldus het COA.

Gecontroleerde toegang betekent dat ze niet iedereen die zich aanmeldt in Ter Apel meer binnen kunnen laten en dat ze op basis van een kwetsbaarheidstoetsing eerst de meest kwetsbare asielzoekers, zoals vrouwen en kinderen, toelaten. Alleenstaande mannen krijgen op dit moment geen toegang. Woensdagavond werd duidelijk dat er voor zeker dertig asielzoekers geen plek is.

Bestuursvoorzitter Joeri Kapteijns: “Het is pijnlijk om het besluit te moeten nemen om niet alle mensen die zich melden in Ter Apel binnen te laten. Het gaat hier vaak om mensen die gevlucht zijn voor oorlog en geweld. Om het veilig en leefbaar te houden voor onze medewerkers en bewoners, moeten we noodgedwongen mensen buiten laten staan. Er zijn veel te weinig opvangplekken elders in het land om bewoners uit Ter Apel onder te brengen. Hiervoor zijn we afhankelijk van gemeenten.”

De druk op de asielketen is al langere tijd te hoog. Door langdurige procedures verblijven mensen veel langer dan de bedoeling is bij het COA. Daarnaast verblijft er een groot aantal mensen (19.000) met een verblijfsvergunning op hun locaties, omdat zij nog niet zijn gehuisvest in gemeenten. Bovendien wordt het tekort aan opvangplekken groter vanwege meer sluitingen dan openingen van locaties.

Dixies geplaatst en asielzoekers zwermen uit

Onze verslaggever ter plaatse meldt dat er nog veel asielzoekers doelloos heen en weer lopen. Wel is te zien dat er inmiddels een man of vijftien met koffers en tassen in het gras zit. Als overduidelijk teken dat er rekening wordt gehouden met een langer verblijf in de buitenlucht, worden er momenteel Dixies als mobiele toiletten neergezet buiten de hekken van het centrum.

Niet alleen rondom het complex, maar ook in het dorp zelf is de impact inmiddels groot. Het is er aanzienlijk drukker dan normaal. Meerdere asielzoekers zijn het dorp in gelopen op zoek naar een heenkomen. Een ander deel van de geweigerde groep is te voet langs de provinciale wegen vertrokken in de richting van Emmen.

Ondertussen heeft burgemeester Klaas Sloots van de buurgemeente Stadskanaal laten weten bereid te zijn om asielzoekers op te vangen als zij buiten moeten slapen. Sloots noemt de situatie in Ter Apel “schrijnend” en vindt het “onvoorstelbaar” dat de asielketen opnieuw op dit punt is beland. Stadskanaal wil haar humanitaire verantwoordelijkheid nemen om de buurgemeente te helpen. Hoewel deze intentie er is, hebben onze verslaggevers ter plekke op dit moment nog geen concrete actie of verplaatsingen richting Stadskanaal waargenomen.

Persconferentie Velema: “Gezamenlijke frustratie”

Vanmorgen verzorgde burgemeester Jaap Velema bij het gemeentehuis in Sellingen een persconferentie over deze kwestie. Hierbij was media van RTV Noord, SBS, RTL, ANP, Dagblad van het Noorden en Westerwolde Actueel aanwezig. Buiten kreeg de pers de gelegenheid vragen aan de burgemeester te stellen. De burgemeester noemde de situatie bij het aanmeldcentrum een gezamenlijke frustratie voor zowel inwoners van Ter Apel, de medewerkers, als de gemeente Westerwolde.

He staat nauw in contact met de minister van Asiel en Migratie Bart van der Brink, het COA en de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten). Ook het Rode Kruis is op de hoogte en is nu extra alert om, zo nodig, de mensen buiten van zorg, dekens en voedsel te voorzien. De burgemeester hield destijds al serieus rekening met buitenslapers, hoewel er toen nog geen tenten waren besteld.

Handhaving in veiligheidsrisicogebied

Het gebied rond het aanmeldcentrum voor asielzoekers aan de Ter Apelervenen is tussen de rotonde Ter Apelervenen/Nulweg en de westelijke rotonde Ter Apelervenen/A.G. Wildervanckweg al langere tijd aangewezen als officieel veiligheidsrisicogebied. Dit gebied valt onder het beheer van Veiligheidsregio Groningen. De lokale overheid en de veiligheidsregio mogen er bijvoorbeeld preventief fouilleren. Ook kunnen ze, om overlast en onveilige situaties tegen te gaan, samenscholing of het gebruik van kampeermiddelen verbieden.

