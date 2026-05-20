Gecontroleerde toegang in Ter Apel: ‘gezamenlijke frustratie voor inwoners, COA medewerkers en gemeente’

TER APEL – Het COA voert gecontroleerde toegang in op de opvanglocatie in Ter Apel. Deze locatie zit al geruime tijd veel te vol en de afgelopen dagen zat het aantal bewoners boven de 2.200. Dat komt doordat er op andere locaties te weinig opvangplekken zijn om bewoners uit Ter Apel onder te brengen.

Op de opvanglocatie in Ter Apel verblijven op dit moment 2.316 mensen. ‘Bij zulke aantallen kunnen we niet meer instaan voor de veiligheid en leefbaarheid voor onze bewoners en medewerkers’, aldus COA.

Gecontroleerde toegang betekent dat ze niet iedereen die zich aanmeldt in Ter Apel meer binnen kunnen laten en dat ze op basis van een kwetsbaarheidstoetsing eerst de meest kwetsbare asielzoekers, zoals vrouwen en kinderen toelaten. Alleenstaande mannen krijgen op dit moment geen toegang.

Bestuursvoorzitter Joeri Kapteijns: “Het is pijnlijk om het besluit te moeten nemen om niet alle mensen die zich melden in Ter Apel binnen te laten. Het gaat hier vaak om mensen die gevlucht zijn voor oorlog en geweld. Om het veilig en leefbaar te houden voor onze medewerkers en bewoners, moeten we noodgedwongen mensen buiten laten staan. Er zijn veel te weinig opvangplekken elders in het land om bewoners uit Ter Apel onder te brengen. Hiervoor zijn we afhankelijk van gemeenten.”

De druk op de asielketen is al langere tijd te hoog. Door langdurige procedures verblijven mensen veel langer dan de bedoeling is bij het COA. Daarnaast verblijft er een groot aantal mensen (19.000) met een verblijfsvergunning op hun locaties, omdat zij nog niet zijn gehuisvest in gemeenten. Bovendien wordt het tekort aan opvangplekken groter vanwege meer sluitingen dan openingen van locaties.

Vanmorgen verzorgde burgemeester Jaap Velema bij het gemeentehuis in Sellingen een persconferentie over deze kwestie. Hierbij was media van: RTV Noord, SBS, RTL, ANP, Dagblad van het Noorden en Westerwolde Actueel aanwezig. Buiten kreeg de media de gelegenheid vragen aan de burgemeester te stellen. De burgemeester noemde de situatie bij het aanmeldcentrum een gezamenlijke frustratie voor zowel inwoners van Ter Apel, de medewerkers, als de gemeente Westerwolde. Hij staat nauw in contact met de minister van Asiel en Migratie Bart van der Brink, COA en de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten). Ook het Rode Kruis is op de hoogte en zijn nu extra alert, om zo nodig de mensen buiten van zorg, dekens en voedsel te voorzien. De burgemeester sluit niet uit dat er asielzoekers buiten moeten slapen, maar er zijn nog geen tenten besteld, aldus Velema.

Het gebied rond het Aanmeldcentrum voor asielzoekers aan de Ter Apelervenen is tussen de rotonde Ter Apelervenen/Nulweg en de westelijke rotonde Ter Apelervenen/A.G. Wildervanckweg al langere tijd aangewezen als officieel veiligheidsrisicogebied. Dit gebied valt onder het beheer van Veiligheidsregio Groningen. De lokale overheid en de veiligheidsregio mogen er bijvoorbeeld preventief fouilleren. Ook kunnen ze, om overlast en onveilige situaties tegen te gaan, samenscholing of het gebruik van kampeermiddelen verbieden.

