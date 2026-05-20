Gemeente Pekela vervangt glascontainers

OUDE PEKELA – In opdracht van de gemeente worden op de parkeerplaats bij winkelcentrum De Helling de ondergrondse glascontainers vervangen.
De vier oude containers zijn versleten. Het bedrijf DB Containers voert de vervanging uit.
De werkzaamheden duren tot en met donderdag. Tot die tijd is een deel van de parkeerplaats gesloten voor auto’s.
Tijdens de werkzaamheden zijn de containers tijdelijk buiten gebruik. Zodra de werkzaamheden klaar zijn, kun je gewoon weer gebruikmaken van de nieuwe containers.
Bron: Gemeente Pekela