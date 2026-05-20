Geschiedenis van Pekela komt tot leven in boek ‘Het Verhaal van Pekela’

PEKELA – Het Verhaal van Pekela is vanaf nu voor iedereen te lezen en als boek beschikbaar op meerdere locaties binnen de gemeente. Inwoners kunnen op deze manier kennismaken met de rijke geschiedenis van Pekela. Het boek is op te halen bij het gemeentehuis, Kapiteinshuis, Molen De Onrust, Siep&Co en buurthuizen MFC De Binding, De Kiepe en De Riggel.
Met dit initiatief wil de gemeente het lokale erfgoed en het Pekelder verleden dichter bij de inwoners brengen. De totstandkoming van het boek werd aangejaagd door Dick Berghuis van museum Kapiteinshuis in Nieuwe Pekela.
Het Verhaal van Pekela belicht onder meer de internationale vrachtvaart en scheepsbouw, de landbouwindustrie en de groei en ontwikkeling van de dorpen binnen de gemeente. Burgemeester Jaap Kuin: ‘We zijn trots op onze geschiedenis. Met Het Verhaal van Pekela maken we de Pekelder geschiedenis voor iedereen toegankelijk en tastbaar.’
Het boek maakt onderdeel uit van de Erfgoedvisie van Pekela en is in samenwerking met bureau SteenhuisMeurs gemaakt. Voor de inhoud van het boek is gesproken met inwoners, monumenteigenaren en kerkbesturen uit Pekela.
