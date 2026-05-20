‘Heel veel kleine dingen’ van Geert Schreuder in Museum van de Streek

Westerwolde Weerbericht van: Woensdag 20 mei 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VANDAAG NOG ENKELE BUIEN | WARMER WEER

Het is nog een wisselvallige dag, maar vanaf morgen begint ee stabiele periode die waarschijnlijk tot het midden van de volgende week gaat duren.

Maar vandaag is er vrij veel bewolking met af en toe zon. Gaandeweg de dag zullen er ook een paar lokale buien gaan ontstaan. Veel zijn er dat niet maar er waait nog een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. De maximumtemperatuur is ongeveer 16 graden.

Vanavond en vannacht komen er meer opklaringen en de wind neemt af: minimumtemperatuur vannacht rond 12 graden. Morgen zijn er mooie zonnige perioden, afgewisseld door wolkenvelden. Het is morgen droog, maximumtemperatuur rond 20 graden en een zwakke tot matige zuidwestenwind.

Vrijdag is er een zwakke zuidoostenwind en dat geeft vrij veel zon met stapelwolken, en 23 tot 25 graden. Zaterdag is nog ietsje warmer met 25 tot 27 graden, later op die dag draait de wind naar het noorden. Zondag is het daardoor een paar graden minder warm: maximum zondag rond 23 graden. Ook na het komende dagen is het nog enkele dagen vrij zonnig en vrij warm.