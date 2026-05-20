‘Heel veel kleine dingen’ van Geert Schreuder in Museum van de Streek

STADSKANAAL – Op zaterdag 6 juni opent Nadja Siersema, gedeputeerde van de provincie Groningen de nieuwe tentoonstelling in het Kunst van Knoalsters-kabinet in Museum van de Streek in Stadskanaal. Onder de titel ‘Heel veel kleine dingen’ toont Geert Schreuder er een overzicht van zijn werk van 1978 tot nu, met als overeenkomst het kleine formaat van de schilderijtjes.
De opening vindt plaats om 13.30 uur, waarbij u van harte welkom bent. ‘Heel veel kleine dingen’ is tot en met 1 augustus 2026 te bekijken in ’t Dok. Sinds december 2025 wonen het Museum van de Streek en de Bibliotheek hier samen onder één dak.
Geert Schreuder (Veendam, 1949) schildert in acryl en olieverf zaken waar zijn oog op valt. Dat kunnen landschappen, stillevens of interieurs zijn. Soms groot en dramatisch, soms klein en intiem. Dingen of dingetjes die hem aanspreken, intrigeren, fascineren, verbazen of frapperen. Sommige onderwerpen verleiden hem tot fijnschilderen, andere tot grote toetsen en klodderige verfstreken. Toen hij in het Museum van de Streek het kabinet ontdekte, borrelde bij hem het idee op om die wanden helemaal vol te hangen met een grote variatie aan kleine werken.
De kunstenaar volgde zijn opleiding aan ABK Minerva in Groningen. Hij woont en werkt sinds 1971 in Onstwedde. Zijn werk is regelmatig op exposities te zien en hij stelt elke eerste zondag van de maand zijn atelier open voor bezoekers. Ook is hij lid van de Groninger Kunstkring De Ploeg.
