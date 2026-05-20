DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Meppen
Tussen 9:15 en 11:15 uur vond vanmorgen in de ondergrondse parkeergarage van de Kaufland-supermarkt in Meppenceen aanrijding met vluchtmisdrijf plaats. Een onbekende bestuurder beschadigde een rode Mazda CX-30. De bestuurder vluchtte vervolgens van de plaats van het ongeval zonder de schade te melden. Op het rechter voorspatbord zijn krassen en witte verfresten zichtbaar. De geschatte schade bedraagt circa € 1.000,-. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie van Meppen via 05931 9490.
Haren
Tussen dinsdag 19 mei 20:00 uur en woensdag 20 mei 08:45 uur zijn voor een slijterij aan de Brinkerweg in Haren vernielingen gepleegd. Onbekende daders hebben in de entree van de winkel meerdere zakken potgrond verspreid. Ook is een band van een daar geparkeerde koelwagen lek geprikt. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie in Haren via 05932/72100.
Op maandag 18 mei is tussen 8:40 en 13:00 uur aan de Rotes Fleerstraat in Haren een zwarte Audi A6 Avant beschadigd. De wagen stond geparkeerd in een doodlopende straat voor een vrijstaande woning. Volgens de huidige informatie is de linkerkant van de auto bekrast met een scherp voorwerp. Getuigen die informatie over het incident of verdachte personen kunnen verstrekken, worden verzocht contact op te nemen met de politie in Haren op 05932/72100.
Lathen
Tussen vrijdag 8 mei 14:00 uur en maandag 11 mei 07:00 uur hebben op het terrein van de Erna-de-Vries-School in Lathen diverse vandalisme- en graffiti-incidenten plaatsgevonden. Onbekende daders hebben een bank, twee vuilnisbakken en een informatiebord beklad. Getuigen die informatie kunnen verstrekken over het incident of de daders worden verzocht contact op te nemen met het politiebureau van Lathen op 05933 924570.