Leerlingen Noorderpoort Stadskanaal organiseren geslaagd schaapscheerdersfeest bij de kinderboerderij in Ter Apel

TER APEL – Vanmiddag organiseerde Klas O4mzc van Noorderpoort Stadskanaal bij Kinderboerderij Het Viaduct in Ter Apel een schaapscheerdersfeest.
Ondanks de regen genoten bezoekers en cliënten van de demonstraties schapenscheren, diverse spellen, lokale lekkernijen en live-entertainment. Ook kwamen leden van Stichting Bovem met hun oldtimertrekkers langs. De schapen werden vakkundig door Menno Cannegieter geschoren. Hierbij kreeg hij hulp van een aantal kinderen.
Het duo Jan & Marga en de Roos Singers zorgden voor de muzikale omlijsting.
Met dit feest wilden de leerlingen niet alleen een leuke dag organiseren, maar ook aandacht vragen voor het ambacht van het schapenscheren en het lokale verenigingsleven versterken.
Foto’s: Gerda Boeijing