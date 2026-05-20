Opnameweken in Grote Kerk Wildervank

WILDERVANK – Tussen 8 en 20 juni kun je weer professionele opnames laten maken in de Grote Kerk Wildervank Gr.) voor je eigen CD, website of YouTube-kanaal.
Deze kerk heeft een prachtige akoestiek en is zeer geschikt voor het opnemen van diverse muziekstijlen. Zo maakten we de afgelopen jaren opnames van klassieke solisten en ensembles, jazzgroepen, ‘unplugged’ popbands, organisten, orkesten en koren, singer-songwriters en nog veel meer.
De opnames worden gemaakt door technicus Arnoud van der Laan, van AE audio productions uit Muntendam, gespecialiseerd in het opnemen van akoestische muziek. Hij werkte eerder met o.a. ensembles uit het Koninklijk Concertgebouw Orkest, L’ Orchestra Particolare, Noord Nederlands Orkest, Harry Sacksioni, maar ook met veel (amateur) koren en orkesten.
Bron: Arnoud van der Laan, AE audio productions