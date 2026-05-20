Stadskanaal biedt tijdelijk nachtopvang aan asielzoekers uit Ter Apel

STADSKANAAL, TER APEL – Gemeente Stadskanaal gaat voor vannacht opvang bieden aan 50 tot 80 asielzoekers uit Ter Apel. Dit gebeurt uit nood en op verzoek van de burgemeester van Ter Apel.
Omdat het aanmeldcentrum opnieuw zo vol is, heeft het COA gecontroleerde toegang ingesteld. De meest kwetsbare asielzoekers krijgen daarbij voorrang. Voor andere asielzoekers is niet zeker of zij direct een plek krijgen en bestaat de kans dat ze buiten moeten overnachten. Burgemeester Klaas Sloots noemt de situatie onvoorstelbaar: “Het is niet te bevatten dat we opnieuw op dit punt staan. We hebben dit eerder meegemaakt en toen al gezegd: dit mag geen terugkerend noodscenario worden. Toch gebeurt het weer. In Ter Apel dreigen mensen buiten te moeten slapen. Als buurgemeente kunnen wij dan niet wegkijken.”
Tijdelijke opvang uit noodzaak
Gemeente Stadskanaal biedt vannacht onderdak aan maximaal 80 asielzoekers. Zij worden vanuit Ter Apel naar Stadskanaal gebracht om hier te overnachten. De volgende ochtend keren zij terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. “Dit doen we uit humaniteit en uit verantwoordelijkheid voor de openbare orde en veiligheid in onze regio”, aldus Sloots. “Niemand is erbij gebaat als mensen noodgedwongen op straat belanden. Niet de asielzoekers, niet de inwoners van Ter Apel en Westerwolde, niet de medewerkers die daar onder grote druk werken en ook onze regio als geheel niet.”
Landelijke regie nodig
De burgemeester benadrukt dat noodopvang door buurgemeenten geen structurele oplossing is. “Wij springen bij als het echt niet anders kan. Maar dit is telkens het blussen van dezelfde brand. De landelijke regie ontbreekt nog steeds. Daardoor komt de druk iedere keer terecht bij Ter Apel, Westerwolde en de gemeenten in de omgeving.”
Sloots roept het Rijk opnieuw op om verantwoordelijkheid te nemen: “Zorg voor voldoende opvangplekken. Spreid de verantwoordelijkheid eerlijk over het land. Gemeenten kunnen helpen, maar gemeenten kunnen dit probleem niet alleen oplossen.” Het gaat om kortdurende opvang op een veilige locatie, zonder direct omwonenden. De gemeente werkt samen met betrokken partners om de opvang veilig en ordelijk te laten verlopen.
Bron: Gemeente Stadskanaal