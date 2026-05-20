Veendam krijgt internationale primeur met opening concept store ‘De Zouteleegte’

VEENDAM – Op zaterdag 30 mei 2026 opent Veendam met trots de deuren van een unieke nieuwe trekpleister in de binnenstad: concept store ‘De Zouteleegte’. De officiële openingshandeling zal worden verricht door burgemeester mevrouw Pleyte. Initiatiefnemer One Day Retreats Groningen (ODRG) start hiermee een initiatief dat is ontworpen voor zowel de inwoners van Veendam als bezoekers van buitenaf, om de kracht en historie van de wereldberoemde lokale magnesiumbron te ontdekken.
Het verhaal van 1600 meter diepte
Op een diepte van maar liefst 1600 meter onder Veendam bevindt zich een prehistorische bron die een ongekende schat herbergt. ‘De Zouteleegte’ is in het leven geroepen om het fascinerende verhaal van deze unieke magnesiumbron te vertellen. Bezoekers worden meegenomen op een ontdekkingsreis door de tijd en de geologie en ontdekken hoe deze pure bron bijdraagt aan de lokale identiteit en mondiale vitaliteit.
Vitaliteit, bezinning en verbinding
Magnesium staat wereldwijd bekend om zijn krachtige werking op het gebied van gezondheid, vitaliteit en herstel. In de concept store is dan ook een breed scala aan hoogwaardige magnesiumproducten van over de hele wereld verkrijgbaar. Daarnaast fungeert de winkel als een platform voor vitale en maatschappelijke initiatieven:
- Stichting Magnesium Kuurstad Veendam: Deze stichting is prominent in de store vertegenwoordigd om haar visie op Veendam als de magnesium hoofdstad van de wereld te delen.
- Camino – De ziel van ’t Noorden: ‘De Zouteleegte’ biedt fysieke ruimte aan dit bijzondere initiatief, dat bijdraagt aan de verbinding, bezinning en de unieke kracht van de regio.
- Retreats: OneDayRetreatsGroningen zal als eigenaar van de winkels ook diverse retreats en workshops aan gaan bieden buiten de openingstijden.
- Samenwerking lokale MKB: Tot slot zal wordt er samen met diverse bedrijven in Veendam gekeken naar samenwerken middels het aanbieden verschillende wellness gerelateerde behandelingen in ruimtes op de locatie.
Een centrale ontmoetingsplek
Met ‘De Zouteleegte’ krijgt Veendam er een dynamische ontmoetingsplek bij die bijdraagt aan een levendige binnenstad. Het initiatief verbindt de rijke historie van de Groningse bodem met de moderne behoefte aan gezond leven en lokaal bewustzijn. Iedereen is vanaf 30 mei van harte welkom om de kracht van dit unieke magnesiumzout uit Veendam zelf te komen ervaren.
Bron en foto’s: De Zouteleegte