Verslag van Jan Bossen van het ommetje door Bourtange

BOURTANGE – Woensdag waren de wandelcoaches van WandelenWerkt neergestreken in Bourtange, om vanuit daar hun wekelijkse wandeling te laten vertrekken.

Vandaag was het startpunt voor de wandeling van WandelenWerkt bij t Oal Kroegje in Bourtange. Hier stond om 8.45 uur de koffie weer klaar en konden de wandelaars, die zich weer vooraf hadden opgegeven, zich melden bij de coaches.

Ook deze dag weer de drie gebruikelijke afstanden , 6, 8 en 10 km. De eerste groep, die voor 10 km, vertrok om 9.15 uur, steeds om de 15 minuten gevolgd door een andere afstand. De groep verliet de vesting door de Friese poort en wandelde richting de jachthaven. Hier werd ook het dorp verlaten en ging het richting De Pallert.

De Pallert is een buurtje bij Bourtange, vlak tegen de grens met Duitsland. De Pallert heeft het in de Tweede Wereldoorlog zwaar te verduren gehad, vrijwel alle huizen werden vernield. Na de oorlog heeft de provincie 300 hectare grond dat eigendom was van Duitsers aangekocht. In 1952 is het gebied herverkaveld en heeft het zijn huidige vorm gekregen. Pallert betekent eigenlijk poel, moerassige laagte.

Hier werd verder het Moddermanspad gevolgd en helemaal uitgelopen tot aan Over De Dijk. Het Moddermanspad ligt op het gedempte Moddermansdiep. Het Moddermanspad/diep is vernoemd naar Jan Remees Modderman, zoon van de Groningse industrieel en patriot Jan Modderman. Jan Remees promoveerde in 1799 aan de Universiteit van Groningen en vestigde zich als advocaat in Veendam. In 1811 werd hij onderprefect van het Arrondissement Winschoten onder de titel “Sous Prefect van het Oldambt en Westerwolde”. In deze functie zette hij zich met name in voor verbetering van wegen en voetpaden. Ook zette hij zich in voor de bewoners van zijn arrondissement. Zo richtte hij zich bijvoorbeeld tot de Koning om zich sterk te maken voor meer dan 1900 landbouwers die meer beschermende rechten op de landbouw wilden krijgen. Ook is hij nog controleur bij de Rijksbelastingen geweest en van 1824 tot 1827 ook lid van Provinciale Staten in Groningen. Als herinnering aan alles wat hij voor de ontsluiting van het Oost Groningse gebied heeft gedaan is het Moddermansdiep en later het Moddermanspad naar hem genoemd.

Terug richting Bourtange ging de wandeling langs het Ruiten Aa kanaal en kwam zo uit bij de splitsing van dit kanaal en het Bourtangerkanaal. Dit kanaal is ongeveer 1,8 km lang en is een zijtak van het Ruiten Aa kanaal. Het is gegraven op de plek van de toenmalige scheidingssloot van de veenontginningsgebieden van Stakenborg en Wollingboermarke. Het Bourtangerkanaal is in 1970, bij de reconstructie van de vesting gedempt, maar 15 jaar later opnieuw weer opengegraven. Het is in 1986 weer in gebruik genomen ter bevordering van het vaartoerisme in Westerwolde. Het haventje is nooit gedempt geweest.

Langs het haventje ging het weer richting de vesting en richting t Oal Kroegje. En hier stond zoals gebruikelijk voor de liefhebbers de soep met brood weer te wachten.

Tekst en foto’s: Jan Bossen