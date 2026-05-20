Voorjaarsmarkt brengt dorp samen: “Nog vóór de start stroomde het al vol” (video-update)

BEERTA – De derde editie van de voorjaarsmarkt in woonzorgservicecentrum De Tjamme in Beerta heeft woensdag veel bezoekers getrokken. Nog voordat de deuren officieel open gingen, zat de sfeer er al goed in.
“Het was eigenlijk om half 1 al dat het begon te lopen en de markt zou pas om 1 uur starten,” vertelt Carin Siemens van Stichting Vrienden van De Tjamme. “Ze komen uit Finsterwolde, uit Drieborg. Ze komen echt overal vandaan, echt heel leuk.”
De markt draait niet alleen om gezelligheid. De opbrengst van de loterij wordt volledig gebruikt voor activiteiten voor bewoners van De Tjamme. “We organiseren muziekmiddagen en gezellige activiteiten. We staan altijd bol van de ideeën.”
De editie had daarnaast een bijzonder tintje. De Tjamme gaat vanwege een verbouwing een periode dicht, waardoor het onzeker is of de markt volgend jaar op dezelfde manier terugkeert.
Video: Malou Vos