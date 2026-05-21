51 asielzoekers in Stadskanaal opgevangen na poortsluiting Ter Apel

Westerwolde Weerbericht van: Donderdag 21 mei 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

MOOIE ZONNIG PERIODEN | NOG WARMER

Het is vandaag een stuk vriendelijker weer dan de laatste dagen, want er zijn flinke zonnige perioden en het is droog. Helemaal onbewolkt is het niet want er is ook sluierbewolking en er ontstaan stapelwolken. Maar de temperatuur is hoger: die komt tot 19 of 20 graden. Er staat vandaag een zwakke tot matige zuidwestenwind.

Vanavond en vannacht is er weinig wind en dan is het vrij helder met wat sluierbewolking. Minimumtemperatuur vannacht rond 12 graden. Morgen is het zonnig en met een zwakke zuidoostenwind wordt het morgenmiddag 22 tot 24 graden: de eerste warme dag van de maand.

Zaterdag komt daar nog wat bij want dan is het ‘s middags zo’n 25 graden, maar ‘s avonds draait de wind naar het noorden en daarmee komt er iets minder warme lucht naar ons toe. Zondag is het nog 21 tot 23 graden. Maar het blijft dan vrij zonnig met een paar wolkenvelden, en de eerste helft van de volgende week is het ook mooi en opnieuw wat warmer voorjaarsweer.

Vrijdag is er een zwakke zuidoostenwind en dat geeft vrij veel zon met stapelwolken, en 23 tot 25 graden. Zaterdag is nog ietsje warmer met 25 tot 27 graden, later op die dag draait de wind naar het noorden. Zondag is het daardoor een paar graden minder warm: maximum zondag rond 23 graden. Ook na het komende dagen is het nog enkele dagen vrij zonnig en vrij warm.