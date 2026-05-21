51 asielzoekers in Stadskanaal opgevangen na poortsluiting Ter Apel

TER APEL, STADSKANAAL – Uiteindelijk hebben afgelopen nacht 51 asielzoekers de nacht doorgebracht in Stadskanaal. De opvangorganisatie COA meldt dat de groep vanochtend vroeg weer is teruggebracht naar Ter Apel, waar zij een ontbijt kregen aangeboden van het Rode Kruis. De acute noodopvang in de buurgemeente volgt op het besluit van het COA om sinds gisteren een ‘gecontroleerde toegang’ in te voeren wegens extreme overbezetting in het aanmeldcentrum in Ter Apel.
Gisteravond maakten de eerste asielzoekers zich klaar voor de nacht buiten het kamp. De situatie herinnert aan de opvangcrisis van 2022, toen door overbezetting eveneens mensen buiten moesten slapen. Verschillende asielzoekers vertrokken gisteravond met koffers richting het centrum van Ter Apel of liepen te voet langs de provinciale wegen richting Emmen. Volgens de NOS sliep een jongen in het centrum op een bankje.
Er verblijven momenteel 2.240 mensen in het complex, ruim boven de bestuurlijke grens van 2.000. Volgens het COA kan de veiligheid en leefbaarheid binnen de poorten niet langer worden gegarandeerd. Alleenstaande mannen worden nu geweigerd; er wordt strikt getoetst op kwetsbaarheid, waardoor enkel vrouwen en kinderen nog naar binnen mogen.
Stadskanaal biedt eenmalig noodopvang
Waar gisteravond rond het kamp mobiele toiletten (Dixies) werden geplaatst en een kleine groep in het gras wachtte, kwam er later op de avond een tijdelijke oplossing vanuit de regio. De gemeente Stadskanaal besloot asielzoekers met bussen op te halen voor een eenmalige crisis-noodopvang. De 51 personen zijn ondergebracht in het pand van Wedeka aan de Electronicaweg.
Burgemeester Klaas Sloots van Stadskanaal is kritisch op het gebrek aan landelijke solidariteit. “Als iedereen een klein beetje doet, worden de lasten eerlijk verdeeld. Het wordt tijd dat Den Haag de verantwoordelijkheid neemt”, aldus Sloots. Hij benadrukt dat de opvang in Stadskanaal strikt eenmalig was: “Er moet binnen 24 uur een andere plek gevonden worden.”
Burgemeester Velema bedreigd
Ondertussen nemen de spanningen rond het lokaal bestuur in Westerwolde toe. Burgemeester Jaap Velema heeft gisteravond tijdens de raadsvergadering in Sellingen bekendgemaakt dat hij is bedreigd rond de twee tegengestelde demonstraties van zaterdag 9 mei. Velema hield dit aanvankelijk buiten de openbaarheid. Volgens de burgemeester waren de bedreigingen niet persoonlijk, maar gericht tegen zijn functie.
Structurele verstopping
De overbezetting in Ter Apel ontstaat onder meer doordat 19.000 statushouders op COA-locaties blijven wonen bij gebrek aan woningen. Daarnaast sluiten er landelijk momenteel meer opvanglocaties dan dat er openen. Burgemeester Velema noemde de situatie gisteren tijdens een persconferentie een “gezamenlijke frustratie” voor inwoners, medewerkers en de gemeente.
De gemeente Westerwolde staat nauw in contact met het ministerie van Asiel en Migratie, het COA en de VNG. Ook het Rode Kruis blijft alert om eventuele buitenslapers komende nacht te voorzien van dekens en voedsel, aangezien er gisterochtend nog geen tenten waren besteld en de opvang in Stadskanaal na vanochtend is gestopt.