Acht jarige Ryan uit Winschoten geslaagd voor damdiploma niveau 2 wit

WINSCHOTEN – Woensdagmiddag 20 mei is in de “cursusruimte” van de bibliotheek Winschoten de acht jarige Ryan uit Winschoten geslaagd voor zijn tweede damdiploma “Niveau 2 wit”. Dit is overigens een samenwerkingsverband tussen bibliotheek Winschoten en Damclub Winschoten. Ryan is na het behalen van zijn eerste damdiploma niveau 1 begonnen met het cursusboek niveau 2, dat uit een zogenaamd wit en zwart gedeelte bestaat. Het cursusboek begint in eerste instantie met de notatie van de partij. Dit is belangrijk om de wedstrijd na afloop te kunnen analyseren. Het cursusboek behandeld verder de onderwerpen: Meerslag, Slaan met dam, Vier dammen tegen één dam, Eenvoudige combinaties, Aanvallen, Verdedigen, Bordindeling, Slagkeus, Ruilen, Doorbreken, Vrij tempo en een Plakker.
Examen
Na het uitwerken van zijn cursusboek mocht Ryan het bijbehorende examen afleggen.
Dat begon overigens met 8 theorie-vragen, daarna 3 vragen om de uitslag te voorspellen. Vervolgens 3 vragen hoe je de tegenstander vast kunt zetten op het dambord. Vraag 4 won wit met een zetje. Bij vraag 5 kwam het onderwerp aanvallen aan de orde en vraag 6 het verdedigen. Vraag 7 was een keuzevraag omtrent enkele bekende damtermen. Vraag 8 winst door een sterke ruil. Bij vraag 9 werden vragen gesteld omtrent de Coup Turc, oftewel de Turkse slag voor een spelregeltest. Bij een combinatie moet namelijk eerst de volledige combinatie worden uitgevoerd, alvorens de schijven van het bord wordt genomen. Een mooi voorbeeld hiervan is de Coup Turc. Bij de laatste vraag passeerde de vangstelling de revue. Ryan slaagde met ruime cijfers en mocht daarna het felbegeerde diploma in ontvangst nemen.
Vervolgcursus
Ondertussen gaat Ryan vanaf volgende week woensdagmiddag beginnen met deel 2 van cursusboek niveau 2. Dit “zwarte gedeelte” gaat namelijk stapje voor stapje verder in de theorie. In dit cursusboek wordt aandacht besteed aan: Dreiging, Offeren, Dam geven, Verschillende tweezetters, Spelen met een plan, Stand opentrekken, Eerst ruilen dan aanvallen, Analyseren, Schommelslag, Openingscombinaties, Vangen van de dam, Opsluiten van de dam, Werken met de dam en tenslotte de uitslag voorspellen.
Fysieke partijen
Naast de theorie op de jeugdafdeling van Damclub Winschoten wordt veel aandacht besteed aan fysieke partijen. Dit is een uitstekende manier om het geleerde in praktijk te brengen. De jeugdafdeling in bibliotheek Winschoten eindigt dit lopende seizoen t/m de laatste woensdag voor de grote schoolvakantie, in dit geval 1 juli.
Trainingsgroep
De trainingsgroep die op de vrijdagavond oefent in het gebouw van S.V. Bovenburen heeft vrijdagavond 15 mei het damseizoen afgesloten met een intern toernooitje. Hierbij lag de nadruk op een gezellige damavond waarbij de deelnemers partijen speelden volgens het Engels concept, met elk 12 schijven op een 64-velden bord. Het nieuwe seizoen start op vrijdagavond 4 september.
Bron: Geert Lubberink
Foto gemaakt door Johan Tuenter