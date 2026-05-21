Amsterdam vangt 230 extra asielzoekers op om druk op Ter Apel te verlichten

TER APEL, AMSTERDAM – De gemeente Amsterdam springt per direct bij om de acute opvangcrisis in Ter Apel te verlichten. De hoofdstad stelt extra plekken beschikbaar en vangt 230 asielzoekers op in bestaande Amsterdamse opvanglocaties. De eerste bussen richting de hoofdstad zijn onderweg. De ingreep vanuit Amsterdam volgt op een hectische nacht rondom het aanmeldcentrum in Ter Apel waarbij tientallen asielzoekers noodgedwongen buiten de poorten dreigden te slapen.
Met de opvang van de 230 personen probeert Amsterdam bij te dragen aan het verminderen van de extreme overbezetting in het Groningse aanmeldcentrum. “Vluchtelingen verdienen humane opvang en het is aan het Rijk en alle gemeenten om die te bieden,” zegt de Amsterdamse wethouder Rutger Groot Wassink in Het Parool. “Zeker voor mensen die al in Nederland zijn, moeten wij als land zorgen voor barmhartige opvang.”
Het COA voerde daar woensdagochtend noodgedwongen ‘gecontroleerde toegang’ in, omdat er met 2.316 aanwezigen niet langer kon worden ingestaan voor de veiligheid en leefbaarheid binnen de poorten. Alleenstaande mannen worden sindsdien geweigerd; enkel vrouwen en kinderen krijgen na een kwetsbaarheidstoets nog toegang.
De gevolgen van deze poortsluiting waren woensdagavond direct zichtbaar rondom het complex aan de Ter Apelervenen. Asielzoekers maakten zich klaar voor een nacht in de buitenlucht, een scenario dat herinnert aan de opvangcrisis van 2022. Uiteindelijk bood Stadskanaal diezelfde avond nog eenmalige hulp. Volgens officiële cijfers van het COA hebben afgelopen nacht 51 asielzoekers met bussen overnacht op een crisislocatie in Stadskanaal.
De hele donderdag is er op hoog niveau overleg gevoerd tussen de burgemeesters van Westerwolde, Stadskanaal en Asielminister Van den Brink over de ontstane situatie.