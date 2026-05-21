Bingoën voor de strijd tegen ALS bij DEK Blauwestad

BLAUWESTAD – Bij DEK Blauwestad wordt een speciale bingo-ochtend georganiseerd. Dit om geld in te zamelen voor de strijd tegen de ziekte ALS en als een bijzonder eerbetoon aan Greetje Heemstra.
In 2022 kreeg Greetje Heemstra uit Winschoten de diagnose ALS. Naast de angst en het verdriet wat dit met zich meebrengt, zette ze zich, in de hoop dat er een oplossing komt voor deze mensonterende ziekte volledig in voor de strijd tegen ALS .
In 2024 is Greetje, samen met haar dochter, zoon en vele anderen, de Mont Ventoux in Frankrijk opgegaan om aandacht te vragen voor ALS. Op de fiets werd ze de berg op gereden, terwijl haar kinderen en anderen lopend of klimmend deze indrukwekkende tocht maakten. Een ongelofelijk krachtige prestatie! En ook vorig jaar ging Team Greetje weer de de Mont Ventoux op. Helaas kon Greetje toen niet meer mee.
Vorige week is Greetje op 65 jarige leeftijd overleden. Maar dit weerhoudt Team Greetje er niet van zich voor de derde keer in te zetten om geld in te zamelen voor de strijd tegen ALS. Op 18 juni a.s. gaan ze wederom de Mont Ventoux bedwingen.
Bingo
Zondag 24 mei wordt om 10.00 uur bij DEK Blauwestad een bingo-ochtend georganiseerd. De opbrengst van de bingokaarten gaat naar Stichting ALS / Team Greetje.
Wilt u aan Team Greetje een donatie doen, klik dan HIER of scan de QR code.