De storm vanbinnen — indringende muzikale voorstelling over hoop in moeilijke tijden

ONSTWEDDE, HOLTE – Op zaterdag 13 juni om 20.00 uur vindt de bijzondere muziekvoorstelling De storm vanbinnen plaats.
Deze indrukwekkende voorstelling neemt bezoekers mee op een emotionele reis langs moeilijke momenten in het leven, maar laat vooral zien dat niemand er alleen voor staat en dat er altijd licht is aan het einde van de tunnel.
De voorstelling is bedacht en gecreëerd door singer-songwriter Pepijn Eefsting (20 jaar) uit Alteveer (Gn). Met eigen geschreven nummers, ondersteund door getalenteerde muzikanten, vertelt hij zijn persoonlijke verhaal. Door middel van pakkende teksten, herkenbare thema’s en emotionele melodieën worden gevoelens als angst, wanhoop, verdriet en onrust tastbaar gemaakt — maar ook hoop, kracht en moed krijgen een centrale plek.
De intieme setting van het theater, het zorgvuldig ontworpen lichtplan en de muzikale opbouw zorgen ervoor dat bezoekers vanaf binnenkomst volledig worden meegenomen in de beleving. Tussen de nummers door deelt Pepijn persoonlijke verhalen die de voorstelling extra diepgang geven.
Hoewel Pepijn in Nederland is geboren en opgegroeid, schrijft hij zijn muziek bewust in het Engels. De taal sluit nauw aan bij zijn manier van schrijven en versterkt de emotie die hij in zijn teksten legt.
Daarnaast wordt deze bijzondere avond vastgelegd door een getalenteerde filmploeg van young professionals, die het verhaal en de sfeer van de voorstelling op een unieke manier zullen documenteren.
De storm vanbinnen belooft een avond te worden vol herkenning, emotie en verbinding.
KleinKunstTheater Holte, Holte 58 Onstwedde
Aanvang 20.00 uur
