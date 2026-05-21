Jasper van der Veen met cabaretvoorstelling Op Scherp naar Veendam

VEENDAM – Op donderdag 28 mei 2026 staat cabaretier Jasper van der Veen in theater vanBeresteyn met zijn voorstelling ‘Op Scherp’. Een avond vol sterke grappen, scherpe bespiegelingen en hilarische verhalen.
Jasper van der Veen brak in 2019 door met het winnen van zowel de jury- als publieksprijs op het Leids Cabaret Festival. Sindsdien heeft hij zich ontwikkeld tot een van de opvallendste stemmen binnen het Nederlandse cabaret. Met zijn energieke speelstijl en trefzekere humor weet hij het publiek moeiteloos mee te nemen in zijn wereld.
Na het succes van zijn debuutvoorstelling ‘Het dreigt volslagen goed te komen’ en de opvolger ‘Niet gehinderd door enige kennis’, is Van der Veen terug. In deze voorstelling laveert hij langs thema’s als liefde, woede, angst en verwondering.
Pers en publiek zijn lovend over zijn werk. NRC en de Volkskrant riepen hem uit tot een van de comedytalenten van het jaar. Over zijn debuut schreef NRC: “Jasper van der Veen toont zich een volwassen podiumpersoonlijkheid: hij is ontwapenend en charismatisch en weet zijn hoge energie goed vast te houden.”
Datum: Donderdag 28 mei 2026
Aanvang: 20.15 uur
Info via: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
Bron: vanBeresteyn