Jonge kerkuilen trekken veel bekijks

WEDDE – Bij Innovatiecentrum Weddermarke konden belangstellenden vanavond jonge uilen bekijken.
Onder leiding van André Eijkenaar mochten belangstellenden vanavond in de boerderij van Hendrik Luth aan de Weddermarke tijdens een kastcontrole jonge uilen bekijken. In de schuur van het Innovatiecentrum bevindt zich een nest met jonge kerkuilen. André vertelde over hun groeiproces, wat ze eten enz.
Ben Koks vertelde de vele aanwezigen over de BAM (Biodivers Akker Mozaiek) Vogelakkers en biodiversiteit. Ook konden de aanwezigen in de vogelakker een kijkje bij de fluisterpaal nemen.
Foto’s: Jan Glazenburg