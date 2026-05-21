Juf Marian Kiewiet brengt muziek bij basisscholen Blijham en Bellingwolde

BLIJHAM, BELLINGWOLDE – Op dinsdag 12 en dinsdag 19 mei heeft Marian Kiewiet naar kinderen van de lesgroepen 1 en 2 van vier basisscholen muziek gebracht.
Marjan heeft op de scholen voor de kinderen gitaar gespeeld en ze heeft met ze gezongen. Kinderen mochten zelf ook muziek maken.
De nieuwe ‘juf’ Marian kreeg de kinderen in haar enthousiasme en met het liedje Advocaatje ging op reis helemaal mee: ze luisterden aandachtig naar wat juf vertelde, wat ze speelde, en ze zongen mee. Ook deden de kinderen aan de spelletjes mee en dansten al zingend in het rond.
Op dinsdag 12 mei was deze muziekles in twee groepen op de Westerschool in Bellingwolde en één groep op cbs de Loopplank in Blijham.
Op dinsdag de 19e ’s morgens twee groepen op de Wiekslag in Blijham. En ’s middags op de Oosterschool in Bellingwolde.
‘Juf’ Marian Kiewiet is gastvrouw bij de concerten in Oudeschans. Ze gaf met deze muzikale inbreng uitvoering aan dit onderdeel van Jeugd&KlassiekeMuziek.
Op maandag 7 september volgt uitvoering van het laatste onderdeel van dit project in het kader van het gouden jubileum van de concertcommissie Oudeschans. Strijkkwartet Merula speelt dan in het garnizoenskerkje voor leerlingen van het Dollardcollege Bellingwolde.
Bron: Ruud Hemmen