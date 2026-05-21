DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Sustrum
Tussen dinsdag 19 mei 14:00 uur en woensdag 20 mei 07:15 uur heeft op een bouwterrein aan de Rosenstrasse in Sustrum een diefstal plaatsgevonden.
Onbekende daders hebben een kabelhaspel met circa vier kilometer glasvezelkabel gestolen. Ook het bijbehorende frame waarin de haspel was gemonteerd, is gestolen. Volgens de huidige informatie was de kabelhaspel dinsdagmiddag aan de kant van de weg achtergelaten. De diefstal werd de volgende ochtend ontdekt.
De politie is een onderzoek gestart. Gezien de omvang en het gewicht van de gestolen goederen wordt aangenomen dat er een geschikt voertuig is gebruikt voor het transport.
Getuigen die verdachte zaken hebben gezien of die informatie kunnen verstrekken over de diefstal of de verblijfplaats van de gestolen goederen, worden verzocht contact op te nemen met de politie in Lathen via 05933/924570.
Bunde/Steinhaus
Woensdag werden de brandweerkorpsen van Bunderhee en Bunde rond 13.40 uur door de meldkamer gealarmeerd voor een incident in Steinhaus. Er was brand uitgebroken in een rijdende vuilniswagen met grofvuil. De chauffeur reageerde snel en stuurde de wagen naar een nabijgelegen parkeerplaats, waar hij het afval kon lossen om verdere verspreiding van het vuur te voorkomen. De brandweerlieden, uitgerust met ademapparatuur, wisten het brandende afval snel te blussen. De vuilniswagen werd vervolgens met een warmtebeeldcamera gecontroleerd en uit voorzorg gekoeld om eventuele resterende smeulende resten uit te sluiten. De politie, die ook was gealarmeerd, is een onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand. Er zijn geen gewonden gevallen.