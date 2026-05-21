Maandag 1 juni ontvangen Groningers het NL-Alert testbericht

GRONINGEN – Maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur het NL-Alert testbericht. Zo test de overheid of het alarmsysteem werkt bij een noodsituatie. Voor Groningers die vaak in de buurt van de grens zijn, is de NL-Alert App handig. Download je de NL-Alert App voor 1 juni? Dan kan je meteen testen of die goed staat ingesteld. In december 2025 had de NL-Alert App ruim 1.000 gebruikers in Groningen.

Elke eerste maandag van juni en december verstuurt de overheid het NL-Alert testbericht. In het testbericht staat duidelijk dat het om een test gaat. Je hoeft dus niets te doen. Het testbericht ziet er zo uit: “NL-Alert 01-06-2026 12:00 TESTBERICHT. De overheid waarschuwt je tijdens noodsituaties via NL-Alert. Je leest dan wat je moet doen en waar je meer informatie kan vinden. Kijk voor meer informatie op www.nederlandveilig.nl/testbericht ***”

Let op: je hoort een alarmgeluid als het testbericht binnenkomt. Vooral via oordopjes of een koptelefoon kan dit hard klinken. Haal dus vlak voor 12 uur je oordopjes uit je oren of zet je koptelefoon af.Waarom de NL-alert App handig kan zijn voor jou

Steeds meer mensen gebruiken de NL-Alert App. In december 2025 had de app ruim 1.000 gebruikers in Groningen. De app biedt voordelen in een aantal situaties. Ben je bijvoorbeeld vaak bij de grens? Dan kan je telefoon verbinding maken met een buitenlandse zendmast. Die zenden geen NL-Alert uit. Met de NL-Alert App ontvang je dan alsnog een noodmelding als je mobiel internet hebt.



Ook kan het handig zijn als je NL-Alerts wilt ontvangen voor een andere regio. Bijvoorbeeld als je familieleden hebt die ver weg wonen. Of als je mantelzorger bent. Zo kan je hen direct waarschuwen bij een noodsituatie.



Iedereen moet een NL-Alert goed kunnen ontvangen. De app maakt NL-alerts duidelijker voor mensen die slechthorend, doof, slechtziend of blind zijn. Want de NL-alert App neemt toegankelijkheidfuncties over van je mobiele telefoon. Heb jij tekst-naar-spraak of flitsmeldingen ingesteld? Dan werkt dit automatisch ook in de app. Ook zijn NL-Alerts zeven dagen in de app terug te vinden.



De NL-Alert App is gratis te downloaden in de Apple App Store en Google Play Store. Wil je testen of de app goed werkt? Download hem dan vóór het testbericht op 1 juni. Wat er ook gebeurt, volg je NL-Alert

NL-Alert waarschuwt en informeert je over noodsituaties bij jou in de buurt. Bijvoorbeeld bij een brand of onverwacht noodweer. Een NL-Alert vertelt je wat er aan de hand is en wat je moet doen om jezelf én anderen in veiligheid te brengen. Een NL-Alert wordt alléén verstuurd in situaties waar jij of mensen in je buurt gevaar lopen. Dus wat er ook gebeurt, volg je NL-Alert. Ook als je nog niets van de situatie merkt. Want ook als je de brand niet ziet, kan een rookwolk met schadelijke stoffen jouw kant opkomen. Kijk voor meer informatie over NL-Alert op www.nl-alert.nl.

Denk vooruit

De wereld om ons heen verandert. Een grote stroomuitval, overstroming of extreme hitte kan gevolgen hebben voor jou en de mensen om je heen. Het is slim om je juist hierop voor te bereiden. Het NL-Alert testbericht kan hiervoor als goede herinnering dienen. Hoe jij je voorbereidt met bijvoorbeeld een noodpakket en noodplan vind je op denkvooruit.nl/bereid-je-voor.

Bron: NL-Alert