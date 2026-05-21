Negen deelnemers bij gezellige scootmobieltocht De Badde

OUDE PEKELA – Vanuit De Badde vertrokken donderdagmiddag maar liefst negen deelnemers voor de maandelijkse scootmobieltocht. De rit begon in Oude Pekela en voerde de groep langs een mooie route door de regio.
Vrijwilliger Henk had opnieuw een gevarieerde tocht uitgezet. Vanuit Pekela ging de route richting Onstwedde, waarbij onderweg volop genoten werd van het landschap en de rustige wegen.
Halverwege werd een stop gemaakt bij Gasterij Natuurlijk Smeerling. Onder het genot van een kop koffie was er volop gelegenheid om bij te praten.
Na de pauze vervolgde de groep de tocht via Wessinghuizen. Onderweg zorgde een verrassend ‘off road’-gedeelte door het bos bij Ter Wupping voor extra plezier en enthousiaste reacties onder de deelnemers.
Aan het einde van de middag keerde de groep terug in Oude Pekela. Volgens de organisatie stond de tocht opnieuw in het teken van gezelligheid, mooie gesprekken en een vleugje avontuur. Daarnaast konden ook nieuwe deelnemers worden verwelkomd binnen de groeiende groep.
Inwoners van Pekela die belangstelling hebben om een keer mee te rijden, kunnen zich aanmelden bij De Badde via telefoonnummer 0597-645000. De scootmobieltochten worden tot en met september iedere derde donderdagmiddag van de maand georganiseerd, met vertrek vanaf De Badde in Oude Pekela.
Bron en foto’s: de Badde