Ontdek de kerken van Oost-Groningen tijdens Kerkenpad 2026

OOST GRONINGEN, PEKELA – Op zaterdag 6 juni openen veel kerken in Oost-Groningen van 10.00 tot 16.00 uur hun deuren voor publiek tijdens de 11e editie van Kerkenpad Oost-Groningen. Een bijzondere dag waarop bezoekers van harte welkom zijn om kennis te maken met het rijke religieuze erfgoed van de regio.
In de deelnemende kerken staan vrijwilligers klaar om bezoekers te ontvangen, rond te leiden en verhalen te vertellen over de geschiedenis en het karakter van de gebouwen. Daarnaast zijn er op verschillende locaties extra activiteiten, zoals exposities, boekenmarkten en miniconcerten.
Bezoekers kunnen op eigen gelegenheid een route uitstippelen per fiets of auto, of gebruikmaken van de speciale fietsroutes van de organisatie. Een actueel overzicht van deelnemende kerken, activiteiten en routes is te vinden op Kerkenpad Oost-Groningen
In Pekela doen dit jaar de Hervormde kerk Nieuwe Pekela en de Wedderwegkerk in Oude Pekela mee. Iedereen is van harte welkom.
