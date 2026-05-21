Ontdek de stilte in het Dal van de Ruiten Aa

SMEERLING – Tijdens deze natuur- en stiltewandeling ontdek je het Dal van de Ruiten Aa op een andere manier. Door een deel van de route in stilte te lopen, ervaar je het landschap bewuster en met meer aandacht.
Ontdek de stilte bij Smeerling
In het voorjaar laat het landschap rond Smeerling zich van zijn meest verfijnde kant zien. Frisgroene houtwallen, open graslanden en het zachte licht boven het beekdal zorgen voor een rustige sfeer. Tijdens deze wandeling neemt de boswachter je mee door het Dal van de Ruiten Aa, langs kronkelende paden en open ruimtes waar het landschap ademruimte krijgt.
Een deel van de route lopen we in stilte. Door even niet te praten, worden andere zintuigen scherper. Je hoort vogelzang op afstand, het ritselen van bladeren en het ritme van je eigen stappen. Juist deze momenten maken duidelijk hoeveel er gebeurt in de natuur, ook zonder woorden.
De wandeling is ongeveer zes kilometer en biedt een afwisselende kennismaking met dit karakteristieke beekdallandschap. Een excursie voor wie bewust wil vertragen en de omgeving met meer aandacht wil beleven. Let op: aanmelden voor deze excursie is verplicht en kan via: Ontdek de stilte bij Smeerling | Natuurmonumenten.
Praktische informatie
- Vertrekpunt van de excursie is de parkeerplaats van Natuurmonumenten bij het Eemboerveld;
- De excursie zal gehouden worden op zaterdagochtend 30 mei 2026;
- De excursie is geschikt voor volwassenen;
- Aanmelden via de website voor de excursie is verplicht;
- Zorg voor kleding passend bij het weer en stevige schoenen;
- Honden zijn tijdens deze activiteit niet toegestaan;
- Vergeet niet om je eigen verrekijker mee te nemen!
Bron: Hanne-Wil Kievitsbosch