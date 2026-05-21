Op bezoek bij de buren: radioamateurs versterken vriendschap over de grens

PAPENBURG – Wat begon als een praatje bij een promotiekraampje op de radiobeurs in Eelde, groeide uit tot een bijzondere vriendschap tussen Nederlandse en Duitse radioamateurs. Sjohnie en Henk van Radio Amateurs Groningen V2GE kregen tijdens de beurs regelmatig bezoek van Duitse zendamateurs. Eén van hen was Friedhelm Hagedorn (DL1BLN), die steevast even langskwam voor een bakkie koffie en een gezellig gesprek.

Tijdens de laatste editie van de radiobeurs in Eelde hadden de mannen zelfs plannen om in de toekomst samen met hun Duitse vrienden een gezamenlijke stand te bemannen. Dat het de laatste beurs zou zijn, wist toen nog niemand.

Juist op de dag dat Friedhelm bij Sjohnie langskwam om een paar dozen oude Duitse DARC-maandbladen uit de jaren zestig en zeventig op te halen, kwam het nieuws binnen dat er geen radiobeurs meer georganiseerd zou worden in Eelde. En dat vonden ze toch wel jammer.

Zelf iets organiseren bleek tegenwoordig niet eenvoudig. Regels, vergunningen en aansprakelijkheid maken het organiseren van een beurs of markt haast onmogelijk zonder stichting of vereniging erachter. Maar in al die jaren op de beurs hadden ze één ding vaak gehoord van bezoekers: “We komen eigenlijk vooral om andere amateurs te ontmoeten.”

En daar ontstond een nieuw idee.

Want waarom spreken we eigenlijk steeds over een “meeting”, terwijl het vaak gewoon een beurs is waar je entree betaalt om iets te mogen kopen? Voor de meeste bezoekers draait het helemaal niet om de handel, maar om het contact tussen hobbyisten die allemaal hetzelfde radio-virus te pakken hebben.

Daarom besloten Sjohnie Kloet, Friedhelm Hagedorn en Henk Oosten het anders aan te pakken: geen beurs, maar een echte ontmoeting. Gewoon “bij de buren op de koffie”.

In oktober 2025 vond de eerste editie plaats bij het stoomgemaal in Winschoten. Officieel zou de bijeenkomst rond tien uur beginnen, maar al om negen uur reed de eerste Duitse camper het terrein op.

Sjohnie begroette de bezoekers enthousiast met zijn beste Duits: “Guten Morgen, Willkommen in Winschoten!” Maar tot zijn verrassing kreeg hij in keurig Nederlands antwoord: “Goedemorgen, heb je een plekje voor onze camper?”

Het bleken Nederlanders te zijn die in Duitsland wonen. De toon voor de dag was direct gezet: veel humor, gezelligheid en vooral veel onderlinge verbondenheid.

Een eindtijd was er niet afgesproken. “We zijn als buren bij elkaar op bezoek,” was het idee. “Dan ga je toch niet weg zolang het nog gezellig is?”

Veel was er verder niet geregeld. Een mooie locatie, ruimte om spullen en ideeën uit te wisselen en vooral veel gezelligheid. Toch werd het een groot succes.

De afspraak was simpel: het ene jaar in Nederland, het andere jaar in Duitsland. Maar daar dachten de Duitse vrienden van de DARC nét iets anders over. Tijdens de bijeenkomst in Winschoten kreeg Radio Amateurs Groningen V2GE namelijk een officiële DARC-vlag als teken van vriendschap. Sindsdien is besloten elkaar twee keer per jaar te ontmoeten: in mei in Duitsland en in oktober in Winschoten.

Afgelopen zaterdag was het zover in het Duitse Papenburg. Daar werden officieel de vlaggen uitgewisseld en verliep de dag eigenlijk precies zoals eerder in Winschoten: gewoon gezellig bij de buren op de koffie. Inclusief chocoladekoekjes, mede mogelijk gemaakt door Henk PD1HJ.

Veel meer was er in Duitsland ook niet geregeld. Wel namen verschillende amateurs wat radioapparatuur mee om te laten zien. Voor spontane demonstraties met kleine QRP-setjes, zoals eerder in Winschoten ontstond, was door het slechte weer wat minder ruimte. Maar juist tijdens een flinke stortbui werd het onder de grote tent extra gezellig.

Toen Sjohnie bij de koffiehoek tijdens het uitdelen van de chocoladekoekjes de opmerking hoorde: “Aber nur einer pro Person… wir sind schließlich immer noch Niederländer”, kon hij het niet laten om daar iets van te zeggen. Onder luid gelach werd hem verzekerd dat Nederlanders over de grens juist bekendstaan als gastvrij — en zeker niet als gierig.

De bijeenkomst zorgde opnieuw voor veel gezelligheid en versterkte de onderlinge vriendschappen tussen de Nederlandse en Duitse radioamateurs. Inmiddels wordt alweer uitgekeken naar oktober, wanneer de buren elkaar opnieuw ontmoeten in Winschoten.

Radio Amateurs Groningen V2GE ontving vorig jaar via DL Nordwest al een DARC-vlag. Johnie had aan de VRZA en VERON gevraagd of zij een vlag beschikbaar willen stellen voor de Duitse vrienden — als blijvend symbool van de hechte vriendschap tussen de radioamateurs aan beide kanten van de grens.

Foto’s: Henk Oosten en ingezonden

Bron: Sjohnie Kloet