Succesvolle Paracetamol Challenge bij Treant: 39% minder paracetamol via infuus

STADSKANAAL, EMMEN, HOOGEVEEN – Treant heeft de Paracetamol Challenge, een initiatief van het Erasmus MC, ruimschoots gehaald. Het gebruik van paracetamol via het infuus is sinds de start in december met 39% gedaald. Dat is meer dan het doel van 25%. Door vaker te kiezen voor paracetamol in tabletvorm in plaats van via een infuus, draagt Treant bij aan duurzamere zorg.
Van campagne naar resultaat: minder CO2 en infuusflacons
‘In december 2025 startten we bij Treant met de campagne om bewustwording te vergroten,’ vertelt ziekenhuisapotheker Albert Dreijer. ‘Met een video waarin een grote witte paracetamol door onze drie ziekenhuislocaties rolde, brachten we het onderwerp op een herkenbare manier onder de aandacht. Dat leidde tot zichtbare verandering in de praktijk. Zorgprofessionals zijn kritischer gaan kijken naar het gebruik van infuusmedicatie en maken vaker de overstap naar orale toediening wanneer dat medisch verantwoord is. Het infuus blijft uiteraard een uitkomst voor patiënten die niet kunnen slikken.’
Deze resultaten leveren direct aantoonbare duurzaamheidswinst op. Zo worden er op jaarbasis:
- 5.300 infuusflacons bespaard, wat omgerekend ruim 11.000 euro is
- 1.600kg CO₂-uitstoot bespaard. Dat staat gelijk aan 6.400 km vliegen en 23.000 minuten douchen
Ziekenhuisapotheker Albert Dreijer van Treant is blij met de resultaten: ‘We laten hiermee zien dat een relatief kleine aanpassing in de praktijk een groot effect kan hebben. In veel gevallen is orale paracetamol net zo effectief als toediening via een infuus. Door die keuze bewuster te maken, verbeteren we de zorg voor de patiënt én verminderen we onze impact op het milieu.’
De werkwijze die tijdens de challenge is ingezet, wordt binnen Treant verder doorgevoerd. Wel blijft het belangrijk om kritisch te blijven kijken naar de lokale protocollen. Daarmee bouwen we verder aan de zorg van morgen.
Bron: Treant