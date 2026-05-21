SELLINGEN – Tour der Freundschaft Berlijn vanmorgen van start in Sellingen
Vanmorgen om acht uur gingen zo’n dertig leden van de wielerverenigingen TFC De Ketting (Ter Apeler Fietsclub De Ketting) en RSC Rütenbrock (Radsportclub Rütenbrock) van start bij het Gemeentehuis in Sellingen voor hun Tour der Freundschaft Berlijn.
Ze werden door burgemeester Jaap Velema “weggeblazen” voor de drie etappes fietsen, twee van 200 kilometer en 1 van 165 kilometer.
Bij het vertrek waren naast burgemeester Jaap Velema van de gemeente Westerwolde, ook
dhr. Jochem Abbes namens het partnerschap Westerwolde – Haren (Ems), de burgemeester Markus Honnigfort van Haren (Ems), voorzitter Ingrid Auth van het Partnerschapsforum Haren (Ems), Henk Nicolai namens Interreg en familieleden, vrijwilligers, betrokken partners en overige belangstellenden aanwezig.
De Tour der Freundschaft Berlijn is een gezamenlijk initiatief van de wielerverenigingen TFC De Ketting en RSC Rütenbrock en diverse samenwerkingspartners uit de grensregio.
De tocht staat in het teken van internationale vriendschap, sportieve verbinding en grensoverschrijdende samenwerking tussen de gemeenten Westerwolde en Haren (Ems), de betrokken verenigingen en hun partnerschappen.
“Het startmoment van de Tour der Freundschaft wordt mogelijk gemaakt door het Interreg-programma Deutschland-Nederland en zijn programmapartners en wordt medegefinancierd door de Europese Unie (EU).
