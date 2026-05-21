Vernieuwing wedstrijd- en trainingsveld vv Pekela in volle gang

NIEUWE PEKELA – De vernieuwing van het wedstrijd- en trainingsveld van de vv Pekela is in volle gang. Het veld krijgt een nieuwe grasmat.
Medewerkers van Bouma Sport en Groen uit Tynaarlo hebben in opdracht van de gemeente Pekela het veld opnieuw ingezaaid.
Het dringend verzoek is de ingezaaide grond niet te betreden.
Eerder is gekeken of de drainage nog op orde is en is een nieuwe zandlaag gelegd. De bedoeling is dat dit derde veld, afhankelijk van de weersomstandigheden, in september/ oktober weer bespeelbaar is.
De gemeente heeft achter de parkeerplaats van het sportcomplex ter vervanging een noodveld aangelegd.
Bron: Gemeente Pekela