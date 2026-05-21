Vlagtwedder Landbouwbeurs, de grootste agrarische vakbeurs & plattelandsbeurs van Noord-Nederland

VLAGTWEDDE – Een agrarische vakbeurs én een plattelandsbeurs met voor elk wat wils, voor jong en oud, boeren, burgers en buitenlui. Dat is de Vlagtwedder Landbouwbeurs. Met een kleine tweehonderd stands met (bijna) alles op het gebied van landbouw en plattelandsleven is dit de grootste openluchtbeurs in zijn soort van Noord-Nederland. Van 12 tot en met 14 juni is er heel veel te doen, zien, beleven en genieten op het geheel opnieuw ingerichte beursterrein aan de Onstwedderweg in Vlagtwedde.

De Vlagtwedder Landbouwbeurs is in de eerste plaats een agrarische vakbeurs. Boeren en andere vakspecialisten uit de agro-branche vinden op de beurs een breed aanbod van nieuwe en beproefde producten en technologie. Op de beurs staan vele specialisten op het gebied van landbouw, tuinbouw, veehouderij, grondverzet, landbouwmechanisatie, loonwerk, transport en overige agrarische dienstverlening. “We mogen dit jaar diverse nieuwe standhouders begroeten”, vertelt bestuurslid Bert Jan de Groot. Bezoekers genieten er van presentaties van nieuwe landbouwmachines en er is een mogelijkheid om zelf grondverzetmachines uit te proberen.

De Vlagtwedder Landbouwbeurs is in de eerste plaats een agrarische vakbeurs. Boeren en andere vakspecialisten uit de agro-branche vinden op de beurs een breed aanbod van nieuwe en beproefde producten en technologie. Op de beurs staan vele specialisten op het gebied van landbouw, tuinbouw, veehouderij, grondverzet, landbouwmechanisatie, loonwerk, transport en overige agrarische dienstverlening. “We mogen dit jaar diverse nieuwe standhouders begroeten”, vertelt bestuurslid Bert Jan de Groot. Bezoekers genieten er van presentaties van nieuwe landbouwmachines en er is een mogelijkheid om zelf grondverzetmachines uit te proberen.

Regionale plattelandsbeurs

Landbouwbeurs Vlagtwedde is een regionale plattelandsbeurs voor het hele gezin met stands en activiteiten voor iedereen. Van hottubs tot dak- en gevelreiniging, van beveiliging tot plaagdierbeheersing, het aanbod van de standhouders is zeer divers. Stichting BOVEM laat zien hoe het er in de landbouw aan toe ging in de begindagen van de mechanisatie en toont vele oldtimers, waaronder enkele bijzondere rupstractoren uit de jaren dertig en veertig. Het Groninger Paard is aanwezig met een driedaags hippisch programma met paardenshows en -demonstraties. Op zaterdag en zondag kunnen bezoekers genieten van de muzikale act Mini Mixi Band en op zondagmiddag speelt bovendien de New Rhythm & Brass Band. Ook voor kinderen is er veel te doen. Er is volop speelgelegenheid, onder meer een ballenbak, bungee-trampoline, enkele springkussens en een Boerderij-hindernisbaan. Ook is er een rodeostier, waarop ook volwassenen zich even weer kind kunnen voelen.

Boek 120 jaar Landbouwbeurs

Hoewel de Vlagtwedder Landbouwbeurs in de huidige opzet bestaat sinds 1996, gaat de historie eigenlijk veel verder terug. Want al in 1906 vond de eerste landbouwbeurs in Vlagtwedde plaats. Ter gelegenheid van dit jubileum heeft Janty Design in opdracht van het beursbestuur een prachtig jubileumboek samengesteld. Dit 160 pagina’s tellende boek vol verhalen en foto’s is tijdens de beurs verkrijgbaar bij het secretariaat van de organisatie.

Nieuwe looproute

De Vlagtwedder Landbouwbeurs is vooral een gezellige beurs. De organisatie doet er alles aan om bezoekers, standhouders en vrijwilligers een prachtige beurs te bezorgen met volop ruimte voor sociale contacten. De centrale looproute langs alle stands is voor deze editie volledig opnieuw opgezet. De hoofdroute is een rechthoek, die de bezoekers naar keuze linksom of rechtsom kunnen lopen. Onderweg passeren de bezoekers alle standhouders. “Met de nieuwe indeling hebben we het voor zowel de bezoekers, de standhouders als ons zelf overzichtelijker, duidelijker en gemakkelijker gemaakt”, zegt De Groot. Onderweg komen de bezoekers langs het gezellige terras met heerlijk eten en drinken van Gastvrij Summertime uit Mussel en Epeters Lekker Eten & Zo uit Stadskanaal. Deze beide horecabedrijven verzorgen dit jaar voor het eerst gezamenlijk de beurscatering.

Laagdrempelig, praktisch en gezellig

De Vlagtwedder Landbouwbeurs is laagdrempelig, praktisch en gezellig. Bezoekers betalen alleen maar entree voor hun bezoek. Parkeren, toiletten, kinderspelen, demonstraties en alle overige activiteiten zijn allemaal inbegrepen bij de entreeprijs. Dat het allemaal lekker betaalbaar blijft, is mede te danken aan de tomeloze en belangeloze inzet van vele vrijwilligers en de bijdragen van alle sponsors, waaronder hoofdsponsor Rabobank Groninger Land en subsponsor trippel aaa & triacc.

Contacten

De organisatie wil met de beurs de contacten versterken tussen de agrarische sector en de overige plattelandsbewoners. Ook is de beurs bedoeld om het imago van de agrarische sector een positieve impuls te geven. De landbouwbeurs laat zien met hoeveel liefde voor dieren er wordt gewerkt, hoe landbouw, natuur en milieu prima hand in hand kunnen gaan en hoe doortastend de sector al heel lang aan de slag is met innovatieve ontwikkelingen, zowel voor efficiency als op het gebied van duurzaamheid.



De beurs wordt op vrijdag 12 juni om 13.00 uur officieel geopend. Wie de openingshandeling verricht, blijft nog even een verrassing. Kijk voor nieuws over de beurs op www.landbouwbeursvlagtwedde.nl .

Bron: Ten Have Tekst