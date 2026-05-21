Wedderbergen verwacht drukte tijdens Pinksterweekend

WEDDE – Camping Wedderbergen verwacht vrijdag extra verkeersdrukte op de Wedderbergenweg richting de camping. Door de afsluiting van de Spanjaardsweg vanwege wegwerkzaamheden én het uitblijven van een ontheffing om gasten via de brug van Wedderveer te laten aanrijden, verloopt het verkeer richting de camping via het dorp Wedde.
Vrijdag 22 mei arriveren +/- 350 caravans en campers op de camping. Ook het naastgelegen Villapark Weddermeer is volgeboekt en verwacht op dezelfde dag veel aankomsten. Hierdoor wordt extra verkeersdrukte in en rondom Wedderbergen verwacht.
Camping Wedderbergen heeft het maximale aantal gasten voor het Pinksterweekend bereikt. Er zijn geen dagtickets meer beschikbaar en bezoekers zonder reservering of geldig ticket worden verzocht dit weekend niet naar de camping te komen om extra verkeersdrukte en teleurstelling te voorkomen.
Om de verkeersstroom zo goed mogelijk te begeleiden en overlast voor de omgeving te beperken, zet Camping Wedderbergen vrijdagmiddag vanaf het kruispunt Wedderbergenweg / Molenweg verkeersleiders in. Daarnaast kunnen gasten al vanaf 10.00 uur inchecken en vindt een versneld incheckproces direct vanaf de weg plaats. De Molenweg vanaf de Wedderbergenweg wordt tijdelijk afgesloten voor overig verkeer om het incheckproces veilig en soepel te laten verlopen.
Omwonenden en weggebruikers worden gevraagd rekening te houden met extra verkeersdrukte en aanwijzingen van verkeersleiders op te volgen.
Camping Wedderbergen bedankt omwonenden alvast voor hun begrip en medewerking.
Bron: Team Camping Wedderbergen