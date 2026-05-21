Welke asielzoekers worden momenteel wel en welke niet in het aanmeldcentrum toegelaten?

TER APEL – Het COA voert per 20 mei 2026 gecontroleerde toegang in op de opvanglocatie in Ter Apel. Deze locatie zit al geruime tijd veel te vol en de afgelopen dagen zat het aantal bewoners boven de 2.200. Dat komt doordat er op andere locaties te weinig opvangplekken zijn om bewoners uit Ter Apel onder te brengen
Hoe ziet de gecontroleerde toegang er uit?
Gecontroleerde toegang betekent dat COA – als er plek in Ter Apel vrij komt – eerst de meest kwetsbare mensen toelaten tot de opvanglocatie. Andere mensen moeten buiten de locatie wachten tot er een bed beschikbaar is. Tijdens de voorregistratie bij de IND wordt nagegaan in hoeverre er sprake is van kwetsbaarheid. Met partners als IND en Rode Kruis worden door COA afspraken gemaakt over de organisatie rondom de wachtenden.
Hoe werkt de beoordeling van kwetsbaarheid?
De meeste kwetsbare personen worden als eerste toegelaten tot de opvanglocatie. Overdag vindt de beoordeling van kwetsbaarheid plaats door de IND, in de nacht door de COA-nachtopvang.
De prioritering vindt plaats op basis van leeftijd (alleenstaande minderjarigen), medische indicaties en andere kwetsbaarheidsindicaties (waaronder LHBTI, zwanger, gezin en eerwraak). Mensen die niet kwetsbaar zijn, krijgen op volgorde van aanmelding een plaats aangeboden.
Hoe worden mensen die buiten staan geholpen?
Het Rode Kruis biedt hulp aan mensen op het buitenterrein van aanmeldlocatie Ter Apel die niet naar binnen kunnen en buiten moeten slapen. De vrijwilligers geven mensen een deken, water en eten en bieden een luisterend oor. Het Rode Kruis blijft zolang de situatie en de mensen hierom vragen.
Daarnaast roept het Rode Kruis gemeenten op om te helpen waar nodig. Ook is Vluchtelingenwerk Nederland aanwezig om mensen te helpen met hun vragen.
Bron: COA