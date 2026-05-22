Activiteiten bij Het Groninger Landschap

GRONINGEN – Houd je van cultuur en natuur, van struinen en onderzoeken? Het Groninger Landschap biedt je oneindig veel mogelijkheden om te wandelen, te fietsen, te varen, monumenten te bezoeken, deel te nemen aan excursies of je eigen route te plannen. Vrijwilligers van Het Groninger Landschap organiseren weer tal van activiteiten, excursies en evenementen.

Zaterdag 30 mei Ontdek het werk van een houtzaag-molenaar

9:00 uur – 13:00 uur Molen Bovenrijge Boltweg 18A, Ten Boer



Zaagmolen Bovenrijge mag dan klein zijn, het kan alles. Door de jaren heen werkte het als zaag-, polder-, pel- én korenmolen. Boer G. van Dijk bouwde de molen in 1903 voor eigen gebruik, tussen Thesinge en Ten Boer. Tot eind jaren ’50 draaide hij volop.

Van april tot oktober vind je molenaar Herman hier elke zaterdagochtend (9.00–13.00). Bij mooi weer draait de molen langer en zaagt hij indrukwekkend grote planken. Binnen ontdek je bijzondere machines zoals een draaibank, lintzaag en zelfs een bolsje.

Combineer je bezoek met de Widde Meuln in de buurt en ontdek het werk van de molenaars!

Zaterdag 30 mei Wandelexcursie langs het Drents Diep

13:30 uur – 16:00 uur Oostpolder, Noordlaren Osdijk 9479TC Noordlaren, aan het Zuidlaardermeer



Ga mee op pad en geniet van een prachtig uitzicht over de natuur!

Wandel langs de kade richting het Onnergemaal en bewonder bovenop het uitzicht over de polders en de Hunze. Onderweg speur je naar vogels in het riet en op het water – misschien spot je zelfs een zeearend!

Ontdek het zelf en meld je aan voor deze bijzondere wandeling!

Zondag 31 mei Een ommetje door de weilanden rond Bezoekerscentrum Reitdiep

14:00 uur – 15:30 uur Bezoekerscentrum Reitdiep Wolddijk 103, Groningen

Ga mee wandelen door het prachtige Reitdiepgebied!

Kies een route van 3,5 of 4,5 km en ontdek dit unieke weidevogelgebied vol rust, ruimte en mooie wolkenluchten. Spot onderweg vogels die hier broeden en foerageren.

Sluit daarna gezellig af met koffie en koek in het bezoekerscentrum.

Donderdag 4 juni Avondschemervaartocht

19:30 – 21:30 uur Paviljoen de Leine Meerweg 62A, 9606PP Kropswolde



Vaar mee over het Zuidlaardermeer en beleef de magie van de schemering!

Geniet van de zonsondergang, het riet in avondlicht en de rust van de natuur. Spot vogels, eenden en ganzen – en wie weet zelfs een bever.

Stap aan boord en ervaar het zelf!

Vrijdag 5 juniVleermuisavond bij de Coendersborg



20:30 – 22:30 Landgoed Coendersborg Oudeweg 15, Nuis

Ga mee op vleermuisavond bij de Coendersborg!

Ontdek samen met een expert alles over vleermuizen tijdens een korte presentatie. Daarna trekken we naar buiten en speuren we in de schemering met een bat detector naar verschillende soorten.

Ga mee en beleef deze bijzondere avond!

Voor alle activiteiten geldt: meer info en aanmelden via www.groningerlandschap.nl/activiteiten

Bron: Het Groninger Landschap