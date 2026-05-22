Asielzoekers brengen nacht door in sporthal Gieten

GIETEN, TER APEL – Voor afgelopen nacht is er onderdak gevonden voor de mensen voor wie op de opvanglocatie in Ter Apel geen plek meer was. Zij konden terecht in een sporthal in Gieten in de gemeente Aa en Hunze, zo heeft het Rode Kruis laten weten. Gisteren kwam het bericht naar buiten dat de gemeente Amsterdam extra plekken voor asielzoekers beschikbaar heeft gesteld.
De asielzoekers die vannacht in Gieten verbleven zijn vanmorgen weer met bussen naar Ter Apel gebracht om daar hun procedure te doorlopen. Of daarna een plek voor ze in het aanmeldcentrum is, is nog onduidelijk. Vannacht verbleven daar 2.131 asielzoekers; 131 meer dan is toegestaan. Ook is de eerste groep van de 230 asielzoekers die in Amsterdam wordt opgevangen daar naar toe gebracht. Wanneer de rest volgt is niet bekend gemaakt. Ook melden zich dagelijks nieuwe asielzoekers in Ter Apel. Vanavond zal duidelijk worden voor hoeveel mensen er opvang voor de nacht gevonden moet worden en welke gemeente bereid is dit te faciliteren.
Het COA zegt blij te zijn met deze noodoplossingen en is betreffende gemeenten zeer erkentelijk. Ondertussen blijven we te maken hebben met overvolle opvanglocaties in heel het land en blijft de dringende behoefte aan nieuwe opvangplekken bestaan, aldus het COA.