Horaholm wint Teenstraprijs 2026 voor toekomstbestendige boerderij

GRONINGEN – De Boerderijenstichting Groningen reikt sinds 2006 de Teenstraprijs uit aan de mooiste boerderij van de provincie binnen een specifieke categorie. In 2025 heeft de stichting samen met Wierde & Dijk de prijs nieuw leven ingeblazen zodat eigenaren die hun historische boerderij op een respectvolle en inspirerende manier een nieuwe bestemming geven, waardering krijgen. Hiermee willen ze het brede publiek bewust maken van de waarde van deze boerderijen als beeldbepalend onderdeel van het Groninger landschap.
De prijs is vernoemd naar de familie Teenstra, die rond de overgang van de 18e naar de 19e eeuw bekend werd met vooruitstrevende inpolderingsprojecten en modern agrarisch ondernemerschap.
Zes finalisten tonen toekomst van de boerderij
Voor de editie van 2026 stond het thema ‘Toukomst voor de Groninger boerderij!?’ centraal. De afgelopen periode heeft een deskundige jury bestaande uit Janneke Aué, Geert Bos, Luppo Diepenbroek, Jarno Rietema Susan Top en Enno Zuidema, de zes finalisten beoordeeld. De finalisten waren De Rode Kapschuur in Bedum, Eikemaheert in Loppersum, Hoofdstraat 24 in Beerta, Boerderij De Har in Westeremden, Horaholm in Hornhuizen en Ter Borg in Sellingen. Deze boerderijen laten elk op hun eigen manier zien hoe historische erven een nieuwe toekomst kunnen krijgen, met aandacht voor erfgoed, gebruik en landschap.
Horaholm: winnaar met visie op de lange termijn
De jury heeft Horaholm in Hornhuizen unaniem uitgeroepen tot winnaar van de Teenstraprijs 2026. Deze indrukwekkende 18e-eeuwse kop-hals-rompboerderij onderscheidt zich door een sterke en toekomstgerichte visie. Op het erf werken drie generaties samen aan duurzame landbouw en zorgvuldig beheer van het landschap. Al in een vroeg stadium zijn biologisch-dynamische teeltmethoden ingevoerd, met oog voor bodemkwaliteit en biodiversiteit. Tijdens het jurybezoek werd duidelijk hoe het erf zich ontwikkelt in een zorgvuldig samenspel tussen verleden en toekomst.
Erfgoed, landschap, geschiedenis en toekomst
Tijdens een feestelijke bijeenkomst op het erf van Horaholm is op vrijdag 22 mei, de plaquette, behorend bij de Teenstraprijs 2026, door gedeputeerde Susan Top overhandigd aan de eigenaren, de familie Westers. Daarnaast ontvingen alle zes de finalisten, de juryleden en andere betrokkenen, het boekje ‘Zes bijzondere boerderijen in Groningen’ dat speciaal is gemaakt ter ere van de Teenstraprijs 2026. Hierin staat in woord en beeld dat erfgoed, landschap, geschiedenis én toekomst hand in hand kunnen gaan; óns ‘Grunniger Laand’!