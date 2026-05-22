Jetten: Gemeenten, kom Ter Apel te hulp

DEN HAAG, TER APEL – “Je ziet nu een paar dagen op rij dat in Ter Apel de poort moet sluiten en dat mensen buiten moeten slapen. We doen daarom een beroep op de gemeenten in Nederland om Ter Apel te hulp te schieten.” Dat zei premier Jetten vrijdagmiddag tijdens zijn wekelijkse persconferentie. “Ter Apel draagt al jaren de zwaarste last voor Nederland. Ik vind het echt nodig dat gemeenten op korte termijn bijspringen.”
Hij geeft toe dat Den Haag in het verleden te vaak “niet thuis” heeft gegeven in dit dossier, maar dat het kabinet nu “schouder aan schouder” staat met de lokale overheden. Om de relaties met de gemeenten in het land niet verder onder druk te zetten, wilde Jetten hen nu nog niet dwingen om noodopvang te realiseren. Toch is het volgens de premier “wel een crisis, vooral omdat er om half elf ’s avonds nog noodopvang gerealiseerd moet worden. Het is geen normale situatie.”
Ondertussen heeft het Rode Kruis tenten neergezet op het terrein voor de poort van het aanmeldcentrum. Deze partytenten zijn bedoeld om extra schaduwplekken te creëren, aangezien het de komende dagen zeer warm wordt.