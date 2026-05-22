Jurrie Nieboer feliciteert Lauw de Winter met 103e verjaardag

WINSCHOTEN – Lauw de Winter uit Winschoten heeft vandaag een bijzondere mijlpaal bereikt: hij is 103 jaar geworden. Namens de gemeente Gemeente Oldambt bracht wethouder Jurrie Nieboer de felicitaties over aan de jarige Winschoter.

In het bijzijn van kinderen, klein- en achterkleinkinderen vierde De Winter zijn verjaardag in zijn woning in Winschoten, waar hij sinds 2013 woont. Ondanks dat zijn gezondheid de laatste jaren wat achteruitgaat, staat hij nog altijd midden in het leven en geniet hij zichtbaar van de momenten met zijn familie.

Lauw de Winter groeide op in Zeeland. Begin jaren vijftig verhuisde hij samen met zijn vrouw Maleen Vermuë naar De Bult, tussen Oudeschans en Klein Ulsda, om daar een gemengd boerenbedrijf te beginnen. Later schakelde het echtpaar over op akkerbouw. In dezelfde omgeving woonden ook de broers van Maleen, Klaas en Kees Vermuë.

Het paar trouwde op 28 maart 1951 en kreeg vijf kinderen: drie dochters en twee zonen. Eén van hun dochters overleed op 14-jarige leeftijd na een noodlottig ongeval. In 1964 verhuisde het gezin vanwege de ruilverkaveling naar de Dijkswal in Oudeschans. Daar woonden Lauw en Maleen bijna vijftig jaar.

De boerderij wordt tegenwoordig gerund door twee kleinzoons, waarmee het familiebedrijf in handen van de derde generatie bleef. In 2013 verhuisden Lauw en Maleen naar Winschoten. Een deel van het huisraad werd destijds met tractor en wagen naar het nieuwe adres gebracht. Ook de karakteristieke druivenkas verhuisde mee vanuit Oudeschans en staat nog altijd in de tuin bij de woning van Lauw.

Tot op hoge leeftijd werkte De Winter met veel plezier in zijn moestuin en kas. Tegenwoordig nemen de kinderen het tuinonderhoud grotendeels over. Van de druiven uit de kas wordt nog ieder jaar wijn gemaakt, die in kleine flesjes wordt gebotteld.

De Winter is overigens niet de enige in de familie die een hoge leeftijd bereikt. Zijn broers zijn 91 en 93 jaar. Hun vader overleed op 100 jarige leeftijd.

Een groot gemis in het leven van Lauw was het overlijden van zijn vrouw Maleen op 25 september 2020. Zij bereikte de leeftijd van 99 jaar. Toch blijft De Winter, inmiddels 103 jaar oud, genieten van het familieleven om hem heen en van de vele aandacht op zijn verjaardag.

