DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Dersum
Tussen woensdag 18.30 uur en donderdag 11.00 uur is bij een boerenschuur aan de Hasselbergstraße in Dersum ingebroken. Er is kostbaar apparatuur en gereedschap gestolen. Over de hoogte van de schade is nog niets bekend. De politie verzoekt getuigen contact op te nemen met het politiebureau in Papenburg via 04961/9260.
Papenburg
Tussen 7 en 12 mei zijn op de skatebaan bij het jongerencentrum aan de Rathausstraße in Papenburg objecten met verf besmeurd. Er werden onder anderen hakenkruizen en leuzen aangebracht. De politie verzoekt getuigen contact op te nemen met het politiebureau in Papenburg via 04961/9260.