Leerlingen groep 3 en 4 van de Theo Thijssenschool gingen insecten spotten

NIEUWE PEKELA – Onder een stralende ochtendzon veranderde het nieuwe mini-parkje aan de Noordercolonie in een vrolijke buitenklas. De kinderen van groep 3-4 van de Theo Thijssenschool leerden over bijen en andere insecten en hielpen met het maken van insectenhotels.
En na een lekker glaasje ranja werd er tijdens een vrolijke insectenbingo tussen de bloemen en de bomen even heerlijk gespeurd naar hommels, vlinders en libellen.
De werkgroep van Dorpsbelangen kijkt met een glimlach terug op deze fijne ochtend en wil de kinderen en de school hartelijk bedanken. Hun enthousiasme heeft het parkje niet alleen gevuld met leven, maar ook met een heel goed begin van iets moois!
Bron en foto’s: Esther Boekholt