Minder rest begint in de keuken, ontvang een bio-bakje

WESTERWOLDE – Inwoners van Westerwolde kunnen een gratis bio bakje aanvragen. Met dit bakje
scheidt u groente, fruit en etensresten makkelijk in uw eigen keuken. ‘Zo maken we afval waardevol. Want minder rest is het best’, aldus de gemeente.
De actie is onderdeel van de campagne Minder rest is het best. Samen halen we meer uit afval. Met deze campagne maken we het makkelijker om afval goed te scheiden. Dat is belangrijk, want nog steeds bestaat ongeveer 25% van het afval in de grijze container uit groen afval. Dat is zonde. Van goed gescheiden gft kunnen we namelijk compost en groen gas maken.
Bio-bakje op het aanrecht
Het bio-bakje is klein en handig voor op het aanrecht. U kunt uw gft afval er direct in doen tijdens het
koken. Zo draagt u bij aan minder afval en hergebruik van grondstoffen. Het bio-bakje is gemaakt van
100% gerecycled materiaal.
Hoe werkt het
U vraagt het bio bakje eenvoudig aan via www.westerwolde.nl/ontvang-een-bio-bakje. Daar vult u
uw gegevens in. Wilt u tips ontvangen over afval scheiden en hergebruik, dan kunt u zich meteen
aanmelden voor de afvalnieuwsbrief.
Na uw aanvraag ontvangt u een e mail met informatie over het ophalen. U kunt het bio bakje ophalen
bij 3 ophaallocaties verspreid in de gemeente.
Er zijn 1.500 bio-bakjes beschikbaar. De actie loopt zolang de voorraad strekt. Op is op.
Bron: Gemeente Westerwolde