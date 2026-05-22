Nieuw theater- en concertseizoen De Klinker

WINSCHOTEN – Terwijl het huidige seizoen nog tal van mooie voorstellingen en films biedt, is de kaartverkoop voor het komende theater- en concertseizoen van start gegaan bij De Klinker. Het cultuurhuis in Winschoten biedt weer een brede mix van genres en artiesten. Highlights in de herfst zijn onder meer Bert Visscher, Roxeanne Hazes en Huub Stapel.
Programmeur Susanne Visser: “Het is altijd een mooie puzzel om zowel vertrouwde als opkomende gezelschappen en artiesten naar Winschoten te halen. Tributebands vallen de laatste jaren erg in de smaak, dus die zitten uiteraard in het programma. Denk aan The Dutch Eagles en U2 The Music. Wat je ook ziet is dat comedians die via TikTok en Instagram bekend zijn geworden hun weg vinden naar live publiek. Zo komen Iris Rulkens, Hokjesdenker en Lovella Telesford naar De Klinker”. Op 20 mei jl. is de kaartverkoop van start gegaan. Hardlopers daarbij zijn onder meer Bouke Scholten, Tineke Schouten, Timebox en Waylon.
Opvallend en nieuw
Komend seizoen is er extra aandacht voor dans. Winschoten verwelkomt daarbij voor het eerst ISH Dance Collective, een hiphopformatie. Ook Bettina Holwerda, Freek de Jonge en Theater Terra – met musical ‘Pippi en de piraten’ – staan voor het eerst in de (nieuwe) Klinker. Andere opvallende voorstellingen in de programmering zijn De Misdaadpodcast Live, de Bus Whisky Theatershow en de Edinburgh Fringe-hit ‘The Imitator’.
Susanne Visser: “Met nieuwe gezelschappen en artiesten hoop ik dat het publiek een band opbouwt. Zodat ze denken: he, die wil ik vaker zien. Dit seizoen merkten we dat bij De Theatertroep, dus die komen volgend seizoen weer. Maar andersom geldt het natuurlijk ook. Dat artiesten het zo naar hun zin hebben, dat ze Winschoten graag opnemen in hun tourplanning. Zoals Jandino. Hij was zo enthousiast dat hij terugkomt. Op dinsdag 19 januari viert hij in onze grote zaal dat hij alweer twintig jaar op het podium staat. Dat wil je niet missen!”
Bron: Susanne Visser/De Klinker