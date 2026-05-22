Politie Stadskanaal waarschuwt voor nepnieuws

STADSKANAAL – De politie van Stadskanaal waarschuwt voor nepnieuws over mishandelde kinderen.
In online berichten wordt beweerd dat het zesjarig meisje, dat slachtoffer is van mishandelingen in Stadskanaal, aan haar verwondingen is overleden. ‘Dat is niet waar en dus nepnieuws’, meldt politie Stadskanaal op Facebook.
“Zie je dit bericht voorbijkomen op je tijdlijn? Help dan mee om onrust te voorkomen:
– Deel het bericht niet
– Reageer er niet op, want hoe meer reacties, hoe vaker het bericht getoond wordt
– Meld de post als desinformatie op het platform waar je het ziet.
We snappen dat dit bericht veel los kan maken. Gelukkig kunnen we elkaar helpen door alert te blijven en alleen betrouwbare informatie te verspreiden. Bedankt voor je oplettendheid’, aldus politie Stadskanaal.