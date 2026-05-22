Politie Stadskanaal waarschuwt voor nepnieuws

Westerwolde Weerbericht van: Vrijdag 22 mei 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZON EN SLUIERBEWOLKING | MORGEN ZOMERS

We gaan vandaag verder met overwegend zonnig weer, met een beetje sluierbewolking en mogelijk een paar stapelwolken. Maar de zon is er steeds bij en dat geeft ook wat winst in de temperatuur: maximum vanmiddag rond 23 graden en een zwakke tot matige wind uit het zuidoostenwind.

Vannacht daalt het tot rond 14 graden met in principe vrij helder weer, maar ook met een paar wolkenvelden en ook dan een beetje sluierbewolking. Dat laatste wordt morgen ook wat meer, maar de zon blijft overheersen en het wordt warmer met een maximum rond 26 graden. Zwakke tot matige wind uit zuidwestenwind morgen, maar morgenavond is er een noordenwind en daardoor is het zondag minder warm: het maximum is dan maar 22 tot 24 graden. Wel blijft het vrij zonnig. Want dan is er weinig wind en door de zon wordt het maandag- en dinsdagmiddag zo’n 26 graden. Het is dan ook vrijwel onbewolkt.

Na dinsdag krijgen we een matige noordelijke wind. Dan komt duidelijk koelere lucht naar ons toe en daardoor daalt de middagtemperatuur tot onder de 20 graden. Maar het blijft op die termijn nog vrij mooi weer met zon en een paar wolkenvelden.