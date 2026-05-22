Schooltuin in Vriescheloo leert kinderen waar eten vandaan komt

VRIESCHELOO – Tijdens de Week van de Schooltuin wordt landelijk aandacht gevraagd voor het belang van schooltuinen. In Vriescheloo gebeurt dat niet alleen deze week. In de dorpsschooltuin krijgen leerlingen van basisschool De Driesprong het hele jaar door les tussen de planten, bloemen en moestuinbedden.
Rein de Goeje, die samen met vrijwilligers de dorpsschooltuin onderhoudt en de lessen begeleidt, vindt het belangrijk dat kinderen leren waar voedsel vandaan komt. “Je moet gewoon weten waar je eten vandaan komt. Spinazie kennen kinderen vaak uit een pakje uit de supermarkt of uit de diepvries. Hier zien ze hoe het groeit.”
