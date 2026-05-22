Sierviskwekerij Gert Kupers viert 25-jarig jubileum

VLEDDERVEEN – Sierviskwekerij Gert Kupers viert het 25-jarig bestaan van het bedrijf. Een bijzondere mijlpaal voor de eigenaar, die in 2001 begon aan de Vledderweg 9 in Vledderveen.
In de beginjaren richtte Kupers zich vooral op de aanleg en het onderhoud van vijvers bij particulieren, gecombineerd met de verkoop van vijverbenodigdheden. Inmiddels is hij gestopt met de aanleg en het onderhoud van vijvers en ligt de volledige focus op de verkoop van uiteenlopende producten voor vijverliefhebbers.
Bezoekers kunnen bij de zaak terecht voor onder meer filters, pompen, skimmers, lampen en voer voor onder andere koi-karpers. Ook voor grote en kleine koudwatervissen, zoals koi’s en windes, medicijnen en producten voor verbetering van de waterkwaliteit van vijvers biedt het bedrijf een ruim assortiment.
In 2016 werd het aanbod uitgebreid met aquaria, aquariumbenodigdheden, planten en tropische vissen. Daarmee weet Kupers aquariumliefhebbers uit een brede regio aan te trekken, van Bad Nieuweschans tot Emmen. Volgens Gert probeert hij vissen aan te bieden die goed te houden zijn, maar niet standaard verkrijgbaar zijn in reguliere aquariumzaken. Uiteraard zijn ook de bekende en populaire soorten in de winkel te vinden.
Sinds 2022 biedt Kupers daarnaast dagbesteding aan mensen met een beperking.
Belangstellenden zijn zaterdag tussen 10.00 en 17.00 uur van harte welkom om Gert te feliciteren met het jubileum. De koffie en thee staan klaar. “Maar dat is eigenlijk altijd wel zo,” grapt Gert. “En misschien krijg je er ook nog een koekje bij.”
