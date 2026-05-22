Tentoonstelling Knoal in Wol verlengd

STADSKANAAL – De tentoonstelling Knoal in Wol is verlengd t/m 30 juni.
Twee jaar lang werkten de Braaiwichter aan de Erfgoedmaquette Knoal in Wol. Ze breidden allerlei meer of minder herkenbare plekken in de Kanaalstreek, van een klein lapje ‘gras’ of een stukje Kanaal tot hun eigen huis of markante gebouwen zoals de watertoren, de fabriekshal van Philips, de flats aan de Belgiëlaan, maar ook het schip De Jatrie en de standbeelden van Bruintje Beer en de Krinkiespijer. Er valt veel te ontdekken in Stadskanaal op schaal!
De tentoonstelling met het resultaat van al het breien is vanwege het grote succes verlengd. Ben je nog niet geweest? Wil je nog eens met de visite langskomen? Dat kan tot en met dinsdag 30 juni 2026 in Museum van de Streekaan de Continentenlaan in Stadskanaal
Openingstijden: Maandag tot en met vrijdag van 9.30 – 17.00 uur. Zaterdag van 10.00-17.00 uur
Knoal in Wol bevindt zich op de eerste verdieping. Er is een lift aanwezig.
Knoal in Wol werd mede mogelijk gemaakt door het Fonds voor Cultuurparticipatie en dankt PPC Pallets Vriescheloo BV en Beens Transport BV voor de medewerking bij de opbouw.
Bron: Museum van de Streek