Ter Apel: “Zonder afspraak kom je niet binnen”

TER APEL – De nieuwe werkwijze bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is direct voelbaar bij de poort. Drie jongens melden zich bij de beveiliging met de vraag of ze naar binnen mogen. “Want iemand van de gemeente zei dat,” leggen ze uit. De beveiliging is echter onverbiddelijk: “Heb je een afspraak? Zonder afspraak kom je niet binnen.”
Buiten de poorten wachten ondertussen ongeveer 140 asielzoekers in het zonnetje in de hoop alsnog naar binnen te mogen. “We hebben geen precies aantal dat niet naar binnen mag,” legt een van de beveiligers uit. “Het kan namelijk ook zo zijn dat mensen van binnen naar buiten zijn gegaan om even in het zonnetje te zitten.”
De regels zijn sinds de invoering van de gecontroleerde toegang strikt: alleen met expliciete toestemming of een geldige afspraak mag je de poort nog passeren. Een van de drie jongens krijgt uiteindelijk groen licht omdat hij naar binnen moet voor een controle. Maar de beveiliging verwacht dat hij zo weer buiten staat. “Heb je een ID-kaart bij je?”, checkt de beveiliger. Zijn vrienden, die met de auto zijn gekomen, hebben minder geluk en moeten buiten blijven. De beveiliging is streng over de openbare orde rondom de ingang: “Niet bij de poort hangen jongens, ga maar even verderop wachten.”
Op de vraag of de beveiliging zoiets al eens eerder hebben meegemaakt, knikken een paar mannen herkenbaar. “Tijdens de coronaperiode was het ook zo. Triest eigenlijk. Gelukkig is het nu tenminste mooi weer. En het wordt nog warmer. “
