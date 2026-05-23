Al meer dan 100 jaar tussen de fietsen bij Sulter

VEENDAM – Sinds 1920 is de naam Sulter met fietsen verweven. Het was opa Jac. Sulter die in 1920 onder het merk Zwaluw in Winschoten van start ging aan de Langestraat. Jac. Sulter vertrok in 1986 uit Winschoten en vestigde zich in Veendam. Waar ze inmiddels al 40 jaar gevestigd zijn aan de Kerkstraat.
Maar ook hier vindt wederom van de vierde generatie opvolging plaats en draagt Jac. eind dit jaar de zaak over aan zoon Stevan. Jac. die dan de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt blijft op de achtergrond actief. `Ik blijf me enkel dan een beetje bezighouden met het in elkaar zetten van fietsen`, aldus Jac. die één van de oudste nog actieve ondernemers is van de Parkstad.
In al die jaren hebben er al een heleboel fietsen onze handen gepasseerd. Van gewone fiets naar racefietsen naar tegenwoordig de elektrische fietsen, en van 300 gulden tot nu wel 3000 euro, aldus Jac. Sulter.
2026 is het jaar waarin Tweewielercentrum Jac. Sulter maar liefst 40 jaar bestaat in Veendam! En dat willen ze uiteraard graag vieren. Daarom gaan ze een hele mooi e-bike weggeven, en niet zomaar een, nee een Kalkhoff Image 3 Move t.w.v. €3.299,-
De trekkingsdatum is donderdag 18 juni 2026 tijdens hun fiets10daagse! Meer info; https://tweewielercentrumjacsulter.nl/
Bron: Peter Panneman