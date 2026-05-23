ONSTWEDDE – Amazing Grace Festival op Vakantiepark de Sikkenberg van start met mooi optreden van Gospel4U
Vrijdagavond ging met de klanken van een trompet, die heel toepasselijk het Amazing Grace speelde, de 5e editie van het Amazing Grace Festival van start.
Het Pinksterfestival op Vakantiepark de Sikkenberg in Onstwedde staat vier dagen in het teken van muziek, Bijbelstudies en inspirerende sprekers.
Vrijdagavond mocht Gospel4U, een band uit de omgeving van Stadskanaal het spits afbijten, de band speelde, zoals ze zelf zeggen, een aanstekelijke mix van southern gospel en worship met een krachtige boodschap van geloof.
Bart Satijn was de spreker van deze avond.
Het programma voor de komende dagen is boordevol activiteiten voor jong en oud.
Voor zaterdag is er onder andere een sing-in met Victor van Riemsdijk en band, is er een activiteit voor de kinderen, een vrouwenmiddag met Marianne Grandia en sieradenworkshop, een optreden van mannenensemble Greatly Blessed, Kindertheater Knettergek
’s Avonds is er een optreden van Jolien Damsma en de van oorsprong Canadese band Newworldson.
Zondagochtend is er om 11 uur een gratis toegankelijke gezinsdienst met United4One en Fokko van der Struik, een Tienerpraise, Ballon- en verteltheater Bas, Arend Jansen & band, Son of a Baptist en om 20.30 uur Mozaïek Worship met Kees Kraayenoord.
Maandagochtend om 11.00 uur wordt het festival afgesloten met Julian Goedhart & band en spreker Bram Rebergen.
Foto’s: Geert Smit
